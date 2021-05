Loil herbeleeft oorlog met openluchtspel

Het openluchtspel 'Nooit Meer' in het kader van 75 jaar vrijheid wordt begin juli, een jaar later dan gepland, alsnog opgevoerd in Loil. Schrijver Frank Gies verwacht dat het verhaal meer inzicht geeft in de grote invloed van de Tweede Wereldoorlog op het dorp.

"Mensen, ook in ons eigen dorp, weten dat dit de Kloosterstraat is, maar niet waarom het zo heet", aldus Gies, over de locatie waar het openluchtspel plaats gaat vinden. "Dat is zo ontzettend jammer" De Kloosterstraat heeft de naam te danken aan het klooster dat er tot het einde van de oorlog stond. Het gebouw is verwoest door een ontploffing, vier dagen na de bevrijding. De bewoonsters van het klooster gingen die zaterdag terug om het schoon te maken, twee twaalfjarige meisjes, Fien en Leike mochten mee. Toen de zusters, die in het klooster woonde, de sleutels op gingen halen vonden de vriendinnen munitie. "Dat ontplofte vervolgens en toen was alles weg", vertelt de schrijver. "Inclusief Fien en Leike."



Het openluchtspel is voor een deel gebaseerd op de herinneringen van Annie Morres-Seegers, de zus van Fien, zij neemt het publiek mee naar hoe het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog was. "Het is een ingrijpend moment als je beseft dat een zus verteld over hoe de vader zijn kind heeft herkend aan een stukje borstrok. Dat trekt door merg en been.", vertelt Hein Harmsen, regisseur van het openluchtspel. "Maar aan de andere kant geeft diezelfde Annie ons de boodschap dat dit nooit meer mag gebeuren."



Bijzonder decor

Een belangrijk aspect van de voorstellingen is het decor, waar nog hard aan wordt gewerkt. "We hebben de bakkerij één-op-één nagebouwd", aldus Gies. "Ook het klooster en de school zijn op ware grote nagemaakt." Bovenop de school komt volgens de schrijver een videowall waar beelden van de Tweede Wereldoorlog op zullen verschijnen: "Zo mixen we de digitale wereld met vroeger."



Montferland steunt 'Nooit Meer'

Om het verhaal ondanks corona te kunnen vertellen hebben de makers een aantal aanpassingen moeten doen, zo zijn er grotere tribunes en twee extra voorstellingen. Om die aanpassingen te financieren krijgt het openluchtspel 5000 euro van de gemeente Montferland.



76 jaar ook feestje waard

De voorstellingen zouden eigenlijk in 2020 plaatsvinden. Dat het openluchtspel vorig jaar, tijdens 75 jaar vrijheid, geen doorgang konden vinden was een teleurstelling voor de makers. Maar dat mag de pret volgens Harmsen niet drukken: "Vorig jaar zou prachtig zijn geweest, maar dat weerhoudt ons er niet van om na 76 jaar alsnog die vrijheid even goed te vieren."