Boerderijwinkel profiteert juist van corona: 'Wij hebben echt een boost gekregen'

Weten waar je eten vandaan komt is voor veel mensen steeds belangrijker. Bij boerderijwinkel Kruisbrink in Toldijk merken ze dat ook. Waar voor veel bedrijven corona niet veel goeds bracht, gaf het de boerderijwinkel juist een extra impuls. "Wij hebben echt een boost gekregen door corona."

Om de drukte aan te kunnen, is de winkel verbouwd en gemoderniseerd. "Mensen kunnen nu helemaal coronaproof hun boodschappen doen hier", vertelt Iris Garritsen, die mede-eigenaar is van de winkel. "Mensen willen meer lokaal kopen. Ze willen weten hoe de koeien geleefd hebben, hoe de varkens geleefd hebben en waar de aardbeien vandaan komen. En bij deze winkel kun je dat weten."

Boerin worden

De 21-jarige Iris is de derde generatie die het bedrijf wil voortzetten. Lang twijfelde ze of ze het over wilde nemen van haar ouders, Jolanda en Dick Garritsen. "Ik dacht dat ik aan het werk zou gaan als industrieel vormgever, maar toen ik voor stage op kantoor zat merkte ik dat dat niets voor mij was. Toen wist ik het zeker: ik wil gewoon boerin worden."

Ze probeert nu zoveel mogelijk kennis van haar vader over te nemen, zodat ze over een paar jaar alles zelf kan. Aardappels poten bijvoorbeeld, dat is nog een hele kunst. "Het is heel moeilijk om de trekker recht te houden." Maar één geruststelling: vader Dick is ook 'krom begonnen'.

Meer zien? Kijk dan hieronder de aflevering van Fa. Milie BV. Naast de familie Garritsen zijn we ook op bezoek bij de familie Donders. Al generaties runnen zij wijnhuis Robbers en van den Hoogen in Arnhem.