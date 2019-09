Verdachten veroordeeld voor geweld tegen politie

Het Openbaar Ministerie bracht vrijdag tijdens een speciale themazitting in totaal tien verdachten van dit soort geweld voor de rechter in Zutphen en Arnhem.

Hulpverleners worden geregeld geconfronteerd met geweld tijdens hun werk. Justitie probeert al jaren om het tij te keren door fikse straffen te eisen tegen verdachten van dit soort geweld. We volgden een agent van de politie in Ede. Arnaud werd ook tijdens zijn werk met de dood is bedreigd.



In de rechtbank in Zutphen en Arnhem moesten verdachten zich verantwoorden voor bedreiging of mishandeling van politiemensen in speciale themazittingen. Voor mishandeling van een agente kreeg een verdachte een geldboete van € 500. Eén verdachte werd vrijgesproken en drie zaken werden aangehouden.

Met speciale campagnes en zware strafeisen probeert justitie al jaren geweld tegen hulpverleners, zoals brandweerlieden, ambulancemedewerkers en agenten in te dammen. Eén op de drie werknemers met een publieke taak heeft te maken met agressie of geweld op het werk. Dat aantal is al een aantal jaren redelijk stabiel.