Edelherten en zwijnen laten zich vaker zien op klaarlichte dag

Wie een natuurwandeling maakt, loopt deze tijd van het jaar grotere kans ook overdag edelherten en ander wild te zien. Normaal gesproken is die kans heel klein en is een ontmoeting met wild het grootst rond de ochtend- en avondschemering. De herten hebben in het voorjaar meer energie nodig en gaan daardoor ook overdag vaker op zoek naar voedsel.

"De hindes zijn momenteel drachtig en bij de bokken groeit het gewei weer aan", vertelt boswachter Henk Ruseler van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Dat verklaart de grotere energiebehoefte van de dieren in deze tijd van het jaar.

Het is even na zessen in de ochtend als veel vogels begonnen aan hun ochtendconcert. Daarbij valt op dat er nu alweer veel minder vogels te horen zijn dan een paar weken geleden. Bovendien is zes uur 's ochtends deze tijd van het jaar alweer aan de late kant.

Groen bos

Door de grote hoeveelheid neerslag in de afgelopen periode is het opvallend groen in het bos. De bomen en planten verraden ook de aanwezigheid van herten en ander wild. Aan de stekelige bladeren van hulst is dit goed te zien, legt Ruseler uit.

Herten en reeën eten jonge bladeren van struiken en bomen. In gebieden waar veel edelherten leven, blijft de verjonging van het bos daardoor vaak achter. De boompjes worden al opgegeten voordat ze kunnen uitgroeien tot grote, metershoge bomen.

Bijzondere ontmoetingen

Een onverwachte ontmoeting met een ree, zwijn of edelhert is altijd bijzonder. Tijdens de wandeling die boswachter Ruseler met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink maakt, duikt tot vreugde van de natuurliefhebbers plotseling een wild zwijn op.

Aan de rand van het bos worden Henk en Laurens in de gaten gehouden door twee edelherten. Het gaat om een hinde en een vorig jaar geboren jong. Die zal binnenkort verstoten worden door de moeder, vertelt Ruseler.

De edelherten die Henk en Laurens tijdens de wandeling tegenkwamen:

