Rijnstate huurt extra operatiekamers om achterstand weg te werken

De extra operatieruimtes worden gehuurd bij Medical Parc in Rozendaal, een organisatie die operatiekamers en behandelruimtes verhuurt aan medisch specialisten. De extra operatiekamers worden gebruikt voor planbare zorg, zoals behandeling van een lies- of navelbreuk of operaties aan voeten, enkels en knieën.

Voortvarend

Rijnstate stelt dat de gevolgen van de coronacrisis dagelijks merkbaar zijn. Het ziekenhuis stelde veel operaties uit en spreekt nu van een voortvarende aanpak van 'inhaalzorg'. De eerst patiënt gaat maandag onder het mes voor een operatie aan de galblaas, meldt een woordvoerder van Rijnstate. Patiënten worden geopereerd door hun eigen arts en anesthesioloog van Rijnstate.

Rijnstate huurt twee dagen per week twee operatiekamers. Die zijn bedoeld voor relatief simpele ingrepen, waardoor de operatiekamers in Rijnstate zelf meer beschikbaar zijn voor complexe operaties. Er is een overeenkomst met de verhuurder tot in juli, en het streven is in die tijd 150 mensen te helpen.

Bij bewezen succes huurt Rijnstate de extra operatiekamers mogelijk zelfs tot het einde van het jaar.