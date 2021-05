OM wil 'telefoonleverancier van de onderwereld' vijf jaar achter de tralies

M. was eigenaar van het bedrijf Ennetcom dat versleutelde telefoons verkocht. Foto: Openbaar Ministerie

Tegen de Nijmeegse ondernemer Danny M. is donderdag vijf jaar celstraf geëist. Door zijn cryptotelefoons konden criminelen jarenlang hun misdaden begaan en buiten het zicht van de politie blijven, zo vindt het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast heeft hij volgens justitie geld witgewassen en is er bij hem een verboden vuurwapen aangetroffen. Ook tegen zijn bedrijf Ennetcom en een officemanager zijn straffen geëist.

Het OM begon in 2015 een onderzoek omdat bij strafzaken opviel dat de betrokkenen gebruikmaakten van cryptotelefoons die waren geleverd door Ennetcom, zo vertelde de officier van justitie op de zitting in Rotterdam. Het gaat daarbij om BlackBerry-toestellen waarmee gebruikers volledig versleutelde e-mails konden versturen.

Witwassen van crimineel geld

Volgens hem deden criminelen er alle mogelijke moeite voor om hun activiteiten buiten het zicht van de politie en het Openbaar Ministerie te houden. Het ging daarbij om ernstige zaken, zoals drugshandel, moord en witwassen.

Dat betekent dat de tienduizenden euro’s die er dagelijks contant werden betaald aan Ennetcom, afkomstig waren uit de criminaliteit. Dat geld werd dus bij Ennetcom witgewassen. Dat kan ieder weldenkend mens toch weten, zo betoogde de officier.

'Verstoppen in de oceaan'

Het onderzoek kwam in een stroomversnelling toen justitie bij de provider in Canada kopieën maakte van de volledige inhoud van de servers. Dat was volgens het OM niet onrechtmatig, zoals Danny M.’s advocaat Inez Weski beweert, maar mocht omdat er een vermoeden was van criminele activiteiten.

De officier van justitie zei: “Het gaat hier niet over een sleepnet waarmee grote hoeveelheden data zijn binnengehaald, maar om het zoeken naar een school vol met sardientjes die zich verstoppen in de enorme oceaan.”

Danny M. bedreigd

Het ging de recherche om het achterhalen van sleutels waarmee ze ook eerder verkregen informatie kon ontcijferen. Dat was onder meer nodig om aan te tonen dat de klandizie van Ennetcom bestond uit criminelen.

Met behulp van de 3,6 miljoen onderschepte berichten zijn ook veel andere grote strafprocessen in Nederland opgetuigd. Daarom bestaat er al enkele jaren een dreiging voor M. want een aantal criminelen zit op basis hiervan al achter slot en grendel terwijl hun volledige anonimiteit was beloofd.

Gegevens op verzoek gewist

Het OM vindt niet dat met de actie in Canada de privacy van vele (onschuldige) gebruikers is geschonden. Het gaat immers om personen die deze telefoons juist gebruikten om buiten het zicht van justitie te blijven.

Er werd op sites als crimesite.nl door Ennetcom speciaal geadverteerd met de BlackBerry’s. Berichten op de server zouden binnen 24 tot 48 uur gewist worden en in speciale gevallen kon een zogenoemd wipeverzoek ingediend worden. De officier van justitie: “Je adverteert niet voor niets op zulk soort sites. Dat werkt beter dan een advertentie bij de Albert Heijn.”

Dat wisten de gebruikers, ze betaalden niet voor niets 1000 tot 1500 euro voor een telefoon waarmee je alleen maar versleutelde berichten kon versturen. Zelfs de microfoon en de camera van de toestellen waren er expres uitgehaald. Ook als aanbieder weet je dan in de ogen van het Openbaar Ministerie waarvoor deze toestellen gebruikt worden.

Schaduwboekhouding

Door de verdediging is aangevoerd dat de betrouwbaarheid van de aangetroffen berichten niet 100% is. Mogelijk klopt daarom niet alle onderlinge communicatie tussen de betrokkenen die justitie nu tegen hen gebruikt. Maar door die goede versleuteling is dat nu juist wel zo. Berichten kunnen vrijwel onmogelijk door anderen gemanipuleerd zijn. “Leve de versleuteling”, aldus de officier.

Ennetcom en Danny M. worden ook verdacht van valsheid in geschrifte. Volgens het OM bestond er een schaduwboekhouding en werden grote bedragen weggesluisd naar een ander bedrijf van M. in Dubai. Dat was met geen ander doel dan het ontlopen van BTW en omzetbelasting, oordeelt het OM.

Volgende week gaat de rechtszaak tegen Danny M., zijn bedrijf Ennetcom en zijn officemanager door. Dan komt zijn advocaat Inez Weski aan het woord.

