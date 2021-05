Stikstofuitspraak legt nog steeds projecten stil: 'Het wordt nooit meer zoals het was'

Het is 2016 als er een politieke meerderheid is om 130 te mogen rijden op de snelwegen rond de Veluwe. Nog geen drie jaar later valt het kwartje de andere kant op. Geen 130, geen 120, maar 100. En dat vanwege een uitspraak van de Raad van State, die duizenden projecten stillegt.

In een zaak - aangespannen door natuurbeschermers - oordeelt de rechter hard over de stikstofaanpak van de overheid. Er deugt niets van. Aangewezen natuurgebieden mogen niet verslechteren, maar dat doen ze in Nederland wel. En dus moet de stikstofkraan dicht.

Het is het begin van de zomer van 2019, nog net voor het reces, als gedeputeerde Peter Drenth iedereen aan de man wil brengen hoe groot de gevolgen zijn. In de politieke arena, in de wandelgangen en zelfs in het restaurant van de provincie. Tijdens een gezamenlijke maaltijd begin juni 2019 probeert hij de politici ervan te doordringen dat dit besluit iedereen gaat raken. "Ik weet het nog precies, op 29 mei kwam de coalitie rond én was er die uitspraak", zegt Drenth nu.

Honderden projecten in Gelderland stil

Het besef volgt snel. De stikstofuitspraak legt Nederland stil. Alleen in Gelderland gaat het al om honderden projecten, berekent de provincie in allerijl. Het Apeldoorns Kanaal, H20 en de Railterminal. Allemaal staan ze op een snel in elkaar gezette lijst: het is code rood bij de overheid.

We zijn inmiddels twee jaar verder. De stikstofcrisis is nog lang niet opgelost, vergunningen kunnen inmiddels weer worden uitgegeven mits er aan een rits voorwaarden wordt voldaan. Zo maar extra stikstof uitstoten, ook al is het maar een beetje, gaat niet langer.

Zoals het ging zal het niet meer gaan

Daardoor staan er projecten on hold. In Apeldoorn maakte de gemeente bekend een project stil te leggen vanwege de stikstofcrisis en in Otterlo ligt de bouw van tientallen woningen al lange tijd stil. "We moeten kiezen, soms heeft de natuur voorrang en soms moet je de ruimte geven om te wonen. Maar, zoals commissie Remkes het zei: niet alles kan overal. En zoals het ooit ging zal het niet meer gaan. Laat ik daar maar heel helder over zijn", zegt Drenth.

En bij al die projecten komt stikstof vrij. Stoot je uit, dan moet je compenseren. Dat kan bijvoorbeeld met stikstofrechten. Door die op te kopen, kan je dan bijvoorbeeld bouwen. Er is een sector waar wel veel rechten zijn: de boeren.

Provincie vreest wild west praktijken

Met de uitkoop van een boerenbedrijf kan een project wellicht verder. Maar de provincie is huiverig en is bang voor wild west praktijken. Een agrarische sector die wordt leeg gekocht en een gebied dat leeg en zonder rechten achterblijft.

Ongebreidelde opkoop zien Gelderse politici niet zitten. Toch bleek er een maas in de wet te zijn. De provincie verbood stikstofhandel met boeren, maar vergat de sectoren zonder dierrechten: kalverhouderijen, geitenhouderen en eendenhouderijen. "Dat kwartje viel pas later", zegt een politica uit de coalitie.

Inmiddels is de hele sector uitgesloten van stikstofhandel. Tegelijkertijd zijn ook gemeenten volop bezig om stikstofrechten te verkrijgen. Zoals Nunspeet. De gemeente kon via een bevriende projectontwikkelaar de rechten kopen van een failliete kippenslachter in de gemeente. Met die rechten wil de gemeente de stationsomgeving aanpakken.

Nieuwe uitspraken zorgen voor vertraging

Het is onontgonnen gebied en de regels veranderen met grote regelmaat door juridische uitspraken. Daardoor loopt de berg met vergunningsaanvragen al maar op. Drenth: "Mensen worden telkens geconfronteerd met uitspraken waardoor het net weer iets anders moet. Dat zorgt voor een stijging van het aantal vergunningen, dat mensen dag en nacht doorwerken om die vergunningen weg te werken, maar dat we niet door de stapels heen komen."

Maar is het te veel een juridisch getouwtrek? "We moeten zoeken naar de balans en dat is volgende week en volgend jaar nog steeds hetzelfde. Dat is het hart waar aan we werken."

