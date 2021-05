Vrijheidsmuseum Groesbeek staat op omvallen door coronacrisis

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek verkeert door de coronacrisis in grote financiële nood. Zelfs als het museum vanaf 5 juni weer open mag, blijft er aan het eind van het jaar een 'stevig tekort' over, verwacht directeur Wiel Lenders. Vrijdag start een inzamelingsactie om te voorkomen dat het museum omvalt.

Het 34 jaar oude museum werd in 2019 ingrijpend verbouwd en vernieuwd. Gerekend werd op zo'n 70.000 bezoekers per jaar. Maar door de coronacrisis kwamen er in 2020 maar 25.000 bezoekers.

"Het is catastrofaal", zei Lenders in april vorig jaar tegen Omroep Gelderland. Terwijl 2020 vanwege de herdenking van 75 jaar vrijheid in Nederland een hoogtepunt had moeten worden met zeer veel buitenlandse bezoekers en bijzondere exposities.

Subsidie

Vorig jaar was het museum nog blij met 2 miljoen euro coronasteun. Maar in 2021 werd vervolgens door de coronasluiting geen enkele bezoeker ontvangen, aldus Lenders. "We krijgen maar 3 procent structurele subsidie per jaar, maar hebben ons altijd goed zelf weten te redden. Nu is echter de geldbuffer op. We verwachten een tekort van twee ton."

Het Vrijheidsmuseum besteedde oorspronkelijk vooral aandacht aan de bevrijding van het Rijk van Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog. Sinds de verbouwing richt het museum zich op racisme en discriminatie, vrijheid en de democratische rechtsstaat.

Het museum besteedt als enige in Nederland ook veel aandacht aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en de actualiteit in de Duitse buurdeelstaat Noordrijn-Westfalen.

