Vrijheidsmuseum vraagt publiek om steun

Vanwege de beperkingen door de coronacrisis is het Vrijheidsmuseum in Groesbeek de afgelopen 15 maanden bijna 10 maanden gesloten geweest. Voor een museum dat slechts 3% structurele subsidie per jaar ontvangt is dit een flinke uitdaging. De financiële nood is hoog. Ook als het museum vanaf 5 juni a.s. weer open mag, verwacht het museum aan het einde van het jaar een stevig tekort. Om die reden is het Vrijheidsmuseum een grote crowdfundingactie gestart waarin wordt opgeroepen om aan het museum te doneren zodat het de vrijheidsboodschap kan blijven uitdragen.

De teller staat dit jaar nog op 0

Al vanaf de oprichting in 1987 (toen nog Bevrijdingsmuseum) draait het museum nagenoeg op eigen kracht. Met dit sterke zelf-verdienmodel wist het museum de afgelopen 34 jaar te groeien en zich neer te zetten als een onmisbare schakel in het herinneringstoerisme en in de museumeducatie in Nederland, maar ook in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Na de opening van het nieuwe Vrijheidsmuseum op 1 september 2019 was het museum stevig op koers om te groeien naar een bezoekersaantal van 70.000 per jaar. Dat werden er in 2020 uiteindelijk 25.000. De verwachting is dat het museum in 2021 niet uitkomt boven de 20.000 bezoekers. De teller staat dit jaar nog steeds op 0.

Ambassadeurs

De wervingscampagne van het Vrijheidsmuseum begint op vrijdag 28 mei. Om de actie kracht bij te zetten springen ook een aantal ‘ambassadeurs’ in de bres voor het museum. Zij treden op in onlinevideo’s: prominenten als Özcan Akyol, burgemeesters Hubert Bruls en Mark Slinkman en vele anderen.

Steun van het publiek

Het Vrijheidsmuseum staat voor vrijheid en de democratische rechtsstaat. En vecht mede tegen racisme en discriminatie, toen en nu. Het museum is uniek, kijkt verder dan de Tweede Wereldoorlog en de eigen nationale grenzen. Het Vrijheidsmuseum legt verbanden met de actualiteit en toont de verschillende perspectieven: er is nooit één verhaal. Het is, zeker in deze tijd, van groot belang dat het Vrijheidsmuseum deze belangrijke missie kan blijven uitdragen. Om die reden vraagt het museum het grote publiek om steun. Dat kan door een bijdrage te doneren via www.komopvoorhetvrijheidsmuseum.nl.