Twee aanhoudingen na vondst lichaam in woning in Nijmegen

Bij de woning is een PD-Unit geplaatst. Dat is een mobiel kantoor van de politie. Een forensisch team probeert te achterhalen wat er precies in de woning is gebeurd. Over de identiteit van de overledene en de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Ambulance

"Ik had pas in de gaten dat er wat aan de hand was toen ik piepjes hoorde van het achteruit rijden van de ambulance", zegt een buurtbewoner tegen Omroep Gelderland. Niet veel later werd de straat afgezet.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Een blonde vrouw en een donkere man gingen mee met de politie", vertelt ze ook. "Die kwamen vaker in het huis." Of het om de twee verdachten gaat die zich zelf hadden gemeld, kan de politie niet bevestigen.

De straat werd door politie afgezet. Foto: Davy Derksen/112NieuwsGroep