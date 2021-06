Boek vliegt de wereld over vanuit Arnhem: 'Wij zijn het best bewaarde geheim van de stad'

Xaviera is de enige dochter van de auteurs Frans Plooij en antropoloog Hetty van de Rijt en heeft het bedrijf van haar ouders overgenomen.

Oorspronkelijk onderzoek afgeblazen

De theorie van 'het wereldwijd bekende sprongetje' wordt begin jaren '70 ontdekt als Frans Plooij en Hetty van de Rijt naar Tanzania afreizen Ze gaan naar het national park van apendeskundige Jane Goodall om onderzoek te doen naar chimpansees. Bij aankomst blijkt dat het oorspronkelijke onderzoek van Plooij niet door kan gaan, omdat dat al door anderen werd gedaan. Ze besluiten het roer om te gooien en bestuderen het gedrag van jonge chimpansees. Zo ontdekken ze dat de ontwikkeling van de baby's met voorspelbare sprongen gebeurt.

Eenmaal terug in Nederland doen ze een studie naar baby’s in de thuissituatie en vinden ze tien sprongen in de eerste 20 levensmaanden. Hetty van de Rijt overlijdt in 2003 aan de gevolgen van de ziekte Lyme, die ze in Afrika opliep. "Ons succes is tevens de oorzaak van mijn grootste verdriet."

Van boek naar app

"Een bedrijf was het eigenlijk niet. Ik nam de titels en de contracten van de boeken over. In de loop der jaren is het een bedrijf geworden." Xaviera herschreef het boek naar de tijd van nu. "De theorie verandert niet, maar sommige dingen waren wel verouderd. Zo speelde de vader in de jaren '90 amper een rol. Die doneerde een zaadje, en dat was het wel. Dat is gelukkig veranderd."

Naast verschillende boeken rondom het thema bevallen en opvoeden, ontwikkelt Xaviera nu ook een app. "Een nog groter succes dan het boek." Het boek en de app zijn miljoenen keren verkocht. Van Korea tot Estland, de ontwikkeling van een baby is overal hetzelfde. "Alle kersverse ouders gaan twijfelen, overal ter wereld, en hoe fijn is het dan dat je het gedrag van de baby kan verklaren."

Trip down memory lane

Nu vader Frans Plooij gaat verhuizen uit zijn statige huis aan het Sonsbeekpark, moeten de zolders worden opgeruimd. Het blijk een echte trip down memory lane. Oude tapes, geluidsapparatuur, een buiktafeltje om op te schrijven. Het komt allemaal voorbij. Niets van waarde zegt Frans. "Alles van belang is al gearchiveerd, bijvoorbeeld de geluiden van de chimpansees zijn opgeslagen in zoutmijnen in Amerika."

Maar voor Xaviera is wel belangrijk. Het krijgt een plek in haar 'museum', een grote vitrinekast in het nieuwe kantoor in het centrum van de stad.

Leven en dood

Waar de familie Plooij zich bezighoudt met de geboorte en de start van het leven, is de familie Van Dijk al generaties lang bezig met het einde; de dood en het afscheid dat daarbij hoort. Uitvaartverzorging Kramer bestaat al meer dan 135 jaar. In Fa. Milie BV een kijkje achter de schermen van deze twee Arnhemse familiebedrijven.

