Ook in Apeldoorn mogen jongeren hun wapens inleveren

Wapeninleveracties leveren soms best wat op, zoals hier in Rotterdam. Foto: ANP

Er komt alsnog een wapeninleveractie in de gemeente Apeldoorn. Burgemeester Ton Heerts sluit daarvoor aan bij een landelijke actie in oktober. De aandacht gaat specifiek uit naar nep- en steekwapens. Of je ook een vuurwapen in kunt leveren, is nog onduidelijk.

De actie richt zich op jonge mensen van tussen de 12 en 25 jaar oud. In die leeftijdsgroep vinden veel incidenten plaats met nep- en steekwapens. Van 11 tot en met 17 oktober, de Week van de Veiligheid, mogen Apeldoorners hun waar afgeven. Hoe de actie er verder precies uit zal zien, daarover overlegt de gemeente nog met politie en justitie.

Heeft het nut?

In februari vorig jaar verklaarde burgemeester Heerts een wapeninleveractie te willen optuigen. Dat zei hij in reactie op vragen van ChristenUnie-raadslid Jarin van der Zande, nadat een aantal gewelddadige incidenten met (vuur)wapens plaatsvond in Apeldoorn. Maar Heerts had wel bedenkingen: als er een strafbaar feit was gepleegd met een ingeleverd wapen, dan wordt vervolging door justitie heel moeilijk.

Daarna werd het stil, tot eind vorig jaar uit onderzoek bleek dat de baten van zo'n actie eigenlijk niet opwegen tegen de inzet die het kost. Inleveracties zouden nauwelijks bijdragen aan het oplossen van misdrijven en de bestrijding van criminaliteit. Liever zet de burgemeester dan ook in op preventiemaatregelen, door jongerenwerk en voorlichtingscursussen.

'Levert echt wat op'

Raadslid Van der Zande nam er geen genoegen mee en bleef aandringen bij Heerts. Hij is dan ook blij met diens keuze alsnog een actie op te zetten, want volgens hem zijn die wel degelijk de moeite waard: "Recente inleveracties in het land, zoals in Den Haag, laten zien dat het echt wat oplevert. Het is daarnaast mooi dat het college ook toezegt te blijven monitoren op wapenhandel en -bezit."

De gemeente Arnhem houdt komende week een inzamelingsactie. Jongeren krijgen daar geen straf als ze hun wapens inleveren.

