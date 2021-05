Berkelland steunt nieuwe locatie Estinea

Het college van Berkelland is positief over de beoogde nieuwbouwlocatie van Estinea in Eibergen. Volgens de gemeente is er op dit moment geen goede woonplek voor een groep jongeren met ernstige meervoudige beperkingen, een van de doelgroepen die een thuis kan vinden in de nieuwe woonlocatie.

“Hierdoor moeten de jongeren, wanneer het thuis wonen niet meer gaat, ver van hun ouders en netwerk af gaan wonen”, laat de gemeente weten over de groep van zes a zeven personen met een verstandelijke beperking zonder goede woonplek. “Dit is voor zowel de jongeren als ouders geen gewenste situatie.” De nieuwe woonlocatie moet in samenwerking tussen Estinea, ProWonen en een ontwikkelaar worden gerealiseerd aan de Beltrumseweg. In het gebouw komen in totaal 28 appartementen, vier gezamenlijke en een ruimte voor dagbesteding.



Naast woonruimte voor de groep met ernstige meervoudige beperkingen, kunnen de cliënten van twee kleine woonlocaties van Estinea in Neede en Eibergen verhuizen naar de nieuwbouw. Ook de gebruikers van een dagbestedingslocatie gaan over naar de beoogde nieuwe plek aan de Beltrumseweg. Nu de gemeente heeft aangegeven in principe mee te werken, gaan ProWonen, ontwikkelaar Promako en Estinea verder werken aan het plan.