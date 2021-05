Onrust in Putten om locatie flexwoningen, petitie bijna 400 keer ondertekend

Het gaat in totaal om 45 woningen; 25 voor de kerk bij de Bijsterenseweg en 20 in de schapenweide aan de Huybertsenweg. Omwonenden kregen als donderslag bij heldere hemel een brief door de bus waarin de plannen worden uitgelegd. En, zoals voorspelt door de gemeente, zijn ze niet enthousiast.

Woningtekort

"Ten eerste balen we enorm van deze manier van communiceren door de gemeente", zegt Ronald Kingma. "De gemeente zegt burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben, maar overvalt ons nu hiermee. We zijn jaren geleden bij een gebiedsvisie van de buurt geweest en daarin hebben we samen met de gemeente vastgesteld dat meer bebouwing niet past."

Dat klopt, zo zegt wethouder Ewoud 't Jong. Deze plannen stroken niet met de plannen die er al liggen. Maar het tekort aan woningen is zo urgent dat wat de gemeente betreft de belangen van woningzoekenden zwaarder wegen dan van buurtbewoners. "We hebben alles tegen elkaar afgewogen en dan vinden we als gemeentebestuur dat deze woningen hier op korte termijn moeten komen."

Ongeschikt

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Kingma, maar ook Ewoud Rozendaal die woordvoerder is van omwonenden van de locatie aan de Huybertsenweg waar de gemeente 20 woningen wil plaatsen, zijn in de afgelopen week druk bezig geweest om de raadsleden te overtuigen dat de gekozen locaties ongeschikt zijn.

Rozendaal: "Wij begrijpen dat de gemeente flexwoningen wil bouwen, maar het stukje groen dat in onze wijk is aangewezen, is echt ongeschikt. Het is in strijd met de gebiedsvisie, de plek heeft een maatschappelijke waarde en er is geen draagvlak onder de omwonenden. Wij zijn ervan overtuigd dat er geschiktere alternatieven zijn."

Petitie

Rozendaal heeft samen met buurgenoten een petitie gemaakt die nu bijna 400 keer is ondertekend: "Dat zegt wel dat we echt niet alleen staan in ons protest.

Vanavond praat de commissie van de gemeente Putten over de plannen. Twee weken later wordt er waarschijnlijk een besluit over genomen. "Het is nu aan de gemeenteraad. Zij hebben aangegeven dat ze snel een oplossing willen voor woningenzoekenden met hoge nood. Wij denken dat deze locaties geschikt zijn, maar de gemeenteraad beslist", aldus de wethouder.

De gemeente wil dit jaar nog beginnen met het bouwrijp maken van de grond.