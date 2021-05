Behoefte aan fietsenstalling wordt onderzocht met proef

Er komt een proef fietsenstalling aan de westkant van de Hezelpoort in Nijmegen vanaf 3 juni, die tot minimaal 21 september 2021 duurt. De gratis fietsenstalling komt naast het auto parkeerterrein Oude Stad aan de Voorstadslaan/Heselaan. Bij deze tijdelijke fietsenstalling is plaats voor 500 fietsen.

Met deze proef wil de gemeente onderzoeken hoe groot de behoefte is aan parkeergelegenheden aan de westzijde van de Hezelpoort. Dit met het oog op de eventuele fietsenstalling onder de geplande woontoren Hezelpoort. Vanwege de goede toegankelijkheid en het feit dat het op korte termijn in te richten is als fietsenstalling, is voor de locatie bij het parkeerterrein Oude Stad gekozen. Afhankelijk van een tussentijdse evaluatie wordt de proef met zes maanden verlengd.

Van donderdag tot en met zaterdag is de fietsenstalling van 9.00 tot 23.00 uur beheerd. Op andere dagen in de week is de fietsenstalling wel open, maar is er geen beheerder aanwezig.