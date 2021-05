'NEC is een prachtige club', Ilias Bronkhorst zet handtekening in Nijmegen

De veelscorende rechtsback tekende vandaag een contract voor twee seizoenen, met de optie op nog een extra jaar. Bronkhorst had bij Telstar nog een doorlopende verbintenis, waardoor NEC een transfersom moest betalen.

Hij speelde al enkele jaren voor Telstar, maar Bronkhorst maakte afgelopen jaar echt furore door als verdediger tien doelpunten te maken. In het begin van het seizoen stond hij zelfs bovenaan de topscorerslijst van de eerste divisie.

Of hij ook zo makkelijk gaat scoren in de eredivisie, weet hij nog niet: "Ik weet niet wat ik kan verwachten van het niveau. Ik hoop het natuurlijk wel."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Prachtige club, fanatieke supporters'

Van NEC heeft de verdediger wel een goed beeld: "Prachtige club, mooi stadion, lekker fanatieke supporters en een rijke historie. Mooi toch?" De finale van de play-offs zag hij met zijn ouders op televisie. "De finale was echt billenknijpen. Na de 2-1 ging echt het dak eraf."

'Promotie kers op de taart'

Bronkhorst was ook gekomen als NEC in de eerste divisie was gebleven. "Ja, de gesprekken waren voor de play-offs, al in februari/maart. De promotie is een mooie kers op de taart." De verwachtingen zijn hooggespannen in Nijmegen. "Ja, ik heb het gelezen. Het is de bedoeling dat we ons in het linkerrijtje nestelen. Ik hoop daaraan bij te dragen."

Bronkhorst is de eerste versterking van NEC. Naar verwachting komen er nog minimaal zeven nieuwe spelers bij.