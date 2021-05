Syrische Adam is homo en werd gepest in het azc

Adam besloot in Syrië al samen te gaan wonen met zijn vriend, terwijl zijn ouders dachten dat ze gewoon vrienden waren. In 2013 vluchtte hij naar Libanon vanwege de oorlog in zijn land. Maar door zijn geaardheid voelde hij zich niet veilig daar, en vluchtte hij naar Nederland. Daar kwam hij in een azc terecht. "Dat was een vreselijk moment voor mij. Ik was jong en vrouwelijk", vertelt Adam in het programma Gevlucht naar Gelderland.

'Dagelijks had ik er last van'

Hij voelde zich absoluut niet veilig in het azc. "Dagelijks had ik er last van. Als ik goedemorgen zei, reageerden ze door met een vrouwelijke stem iets te zeggen." De andere azc-bewoners zeiden niet letterlijk hem niet te accepteren, maar lieten hem duidelijk merken dat hij anders was dan de rest. "De ene persoon in mij zei dat ik veilig was in Nederland, maar een andere stem in mijn hoofd zei dat ik hetero moest zijn."

De ervaringen van Adam staan niet op zichzelf. In 2016 komt de tijdelijke opvang in Nijmegen al in het nieuws vanwege pesterijen richting homo's. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nam maatregelen, maar nog steeds voelen homoseksuele mannen zich niet veilig in asielzoekerscentra.

'Ben ik slecht?'

De Syrische vluchteling zat er zo doorheen dat hij besloot naar een verpleegkundige te stappen met een keihard verzoek: maak mij hetero. "Ik was het helemaal zat, ik had geen vrienden en ging naar haar toe." Ze kwam met een goed advies: "Je bent goed zoals je bent." Ze stuurde hem naar het COC in Nijmegen, om daar steun te vinden.

Adam wil liever niet herkenbaar in beeld. Foto: Omroep Gelderland.

Daar kwam hij in een warm bad terecht. "Het was echt heel fijn, ik voelde mij er thuis", vertelt Adam. Hij ontdekte hoe LHBTI+'ers zijn, iets wat hij in Syrië niet heeft geleerd. "Daar hoor je dat het hele slechte mensen zijn. Dan begin je aan jezelf te twijfelen: ben ik ook slecht?"

Nare berichten

Adam werd steeds meer zichzelf en werd meer open. Hij deed zelfs mee met de Coming Out-dag. Maar dat pakte uiteindelijk flink anders uit dan gedacht. "Ze hadden het gedeeld op sociale media, dat wist ik niet van tevoren." Hij kreeg toen veel nare berichten van bekenden. "Mijn broer had een verloofde en wilde gaan trouwen. Dat ging niet door omdat ze wist dat ik homoseksueel ben."

De verloofde was bang dat het erfelijk was. "Omdat ik homo ben wilde ze niet met mijn broer trouwen." Adam kreeg ook doodsbedreigingen en zag het niet meer zitten. "Ik wilde zelf een einde maken aan mijn leven, ik wilde niet dat iemand anders het zou doen."

Gelukkig kwam er op tijd hulp. In een kliniek leert hij dat hij van zichzelf mag houden zoals hij is. Inmiddels is het contact met zijn familie een beetje hersteld. De grootste les die hij leerde? "Dat je ontzettend van jezelf moet houden en jezelf moet respecteren."

Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.