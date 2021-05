Wageningen geeft meer coronasteungeld aan gedupeerde ondernemers

Als een van de eerste gemeenten in Nederland gaat Wageningen het financiële steunpakket verhogen voor ondernemers die door de coronamaatregelen in de problemen zijn gekomen. Het bedrag in de zogenoemde TONK-regeling wordt verhoogd van 1500 naar maximaal 6000 euro. Het gaat om een eenmalige uitkering.

TONK is een afkorting voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling is bedoeld voor ondernemers die vanwege de coronamaatregelen problemen hebben met het betalen van woonkosten. Het gaat dan om de huur of hypotheek, maar ook de kosten van elektriciteit, gas en water.

'Aanvragen vielen tegen'

Aanleiding voor de verhoging naar 6000 euro is dat er slechts beperkt gebruik wordt gemaakt van de TONK-regeling. Wethouder Leo Bosveld die gaat over armoedebestrijding had verwacht dat meer mensen een aanvraag zouden indienen. "Alle ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers - red.) hebben we ook aangeschreven. Maar tot nu toe hebben we slechts elf aanvragen ontvangen, dat valt een beetje tegen."

Ondernemers die door de coronacrisis 25 procent van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, maken aanspraak op de TONK. Daarbij wordt er ook gekeken naar het inkomen van hun partner.

Binnen twee weken uitbetaald

Wageningen streeft ernaar om iedere TONK-aanvraag binnen twee weken te behandelen. Bij goedkeuring wordt er direct geld overgemaakt. Ondernemers wiens verzoek al was gehonoreerd krijgen met terugwerkende kracht ook maximaal 6000 euro.

De TONK-regeling loopt tot en met 1 juli. Mogelijk maakt het Rijk vrijdag bekend dat de regeling wordt verlengd tot en met 1 oktober.