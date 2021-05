Grote Kerk van Elst werkt aan betere toegang tot Romeinse tempels

Nu moeten bezoekers nog via een kleine wenteltrap afdalen naar de kelder van de Grote Kerk. Daar liggen de metershoge muren van twee Romeinse tempels verborgen. De eerste kleinere tempel is gebouwd rond het jaar 50 na Christus. De tweede tempel is vijftig jaar later gebouwd en was met 31 bij 23 meter een stuk groter.

Romeinse tempelmuren onder de kerk van Elst. Foto: Omroep Gelderland

Unesco Werelderfgoed

Deze zomer moet duidelijk worden of de Grote Kerk van Elst Unesco Werelderfgoed wordt samen met andere onderdelen van de Neder-Germaanse Limes. Dit is de naam van de noordgrens van het Romeinse Rijk. Die liep vanaf de Noordzee bij Katwijk tot in het Duitse Nederrijnland.

Naast de Romeinse tempels zijn onder de Grote Kerk van Elst ook de resten van twee vroegmiddeleeuwse kerken te vinden. Deze zijn op de Romeinse tempelmuren gebouwd. Ridder van Gelre en historicus René Arendsen noemt dit een enorme historische sensatie. “Nergens in Nederland zie je zo mooi de gelaagdheid van de geschiedenis. Hier zie je tweeduizend jaar religieuze bouwgeschiedenis in één oogopslag.”

De Ridders van Gelre maakten een speciale uitzending over de gelaagde geschiedenis van de Grote Kerk van Elst. Die is vanavond op televisie bij Omroep Gelderland.

Zichtbaarheid vergroten

Het kerkbestuur kijkt samen met Buro Stiel naar een nieuwe, eigentijdse laag in de Grote Kerk. Dat kan in het interieur of met een aanbouw. Een idee is om de kerkbanken te verwijderen zodat er ruimte komt voor evenementen in de kerk.

In ieder geval moet ook de zichtbaarheid van het Tempel-Kerk Museum verbeteren en de afdaling naar de kelders makkelijker worden. Op dit moment is het museum nog gesloten. Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om met kleine groepjes en onder begeleiding van een gids de geheimen van de Grote Kerk te ontdekken.