Emotioneel moment voor ouders overleden Gerjan, verbod op designerdrug 3-MMC eindelijk in zicht

In oktober 2020 stapte Gerjan van 't Hul uit Wezep uit het leven na het gebruik van 3-MMC. En sindsdien strijden zijn ouders Gerrit en Bea voor een verbod op de nu nog legale designerdrug. Meerdere brieven gingen al richting de staatssecretaris. Ook waarschuwden ze andere ouders voor de risico's.

Toen ze vanochtend dan ook een berichtje kregen van de burgemeester van Oldebroek dat het verbod er nu aankomt, kwam dat hard binnen. "Heel emotioneel", vertelt vader Gerrit van 't Hul. "Het is een gevoel van blijdschap maar ook heel dubbel."

Hun zoon krijgen ze er niet mee terug, maar de strijd is niet voor niets geweest. "We zijn een paar weken geleden nog gebeld door Paul Blokhuis, we hebben 45 minuten gesproken met elkaar. Dat was een heel prettig gesprek en toen hadden we voorzichtig al hoop gekregen dat het misschien eind mei nog op de agenda zou komen."

Hun strijd werd gesteund door burgemeester Tanja Haseloop van Oldebroek die meer jongeren in haar gemeente het afgelopen jaar zag afglijden door de drugs. Ook zij is blij met het goede nieuws.

"Dit is een stap in de goede richting, hier ben ik erg blij mee. Maar we zijn er nog niet, want het liefst wil ik op alle werkzame bestanddelen kunnen handhaven. We willen niet dat we volgend jaar 2-MMC hebben, of 8-MMC. We zijn nu een stapje verder. Dit is heel goed nieuws, ik ben blij met Kamerlid Bikker, staatssecretaris Blokhuis en anderen die hier hard aan getrokken hebben."

Eerder al deed jeugdagent Maikel Boomkamp uit Aalten al een oproep om een verbod op -3-MMC.

Vals onschuldig imago

Nu kun je 3-MMC nog zo kopen, maar door een verbod wordt dat tegengegaan en wordt een signaal afgegeven over de gezondheidsrisico’s. Blokhuis neemt hiermee het advies over van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Volgens de onderzoekers van het CAM neemt het aantal gezondheidsincidenten na het gebruik van de drugs toe en is het verslavend.

Gebruikers hebben onder andere kans op hartritmestoornissen en een verhoogde bloeddruk. Volgens staatssecretaris Blokhuis wordt de drugs steeds populairder onder jongeren en geeft de legale status het een vals onschuldig imago. "Daar moeten we zo snel mogelijk van af." Naast een verbod komt er ook aandacht voor preventie. Zo brengt het Trimbosinstituut binnenkort en folder uit met informatie en de risico's van de designerdrug.

De algemene maatregel van bestuur die nodig is om 3-MMC op Lijst II van de Opiumwet te plaatsen wordt op korte termijn aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Naar verwachting zal het verbod op 3-MMC dan komende najaar kunnen ingaan.

