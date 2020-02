Ermeloos T-shirt voor opgejaagde christenen in Irak vliegt weg

Ze weten niet wat ze overkomt, de mensen achter de christelijke organisatie Open Doors in Ermelo.

Ze hebben een T-shirt in omloop gebracht om aandacht te vragen voor de christenen die in Noord-Irak en Syrië worden opgejaagd door IS. De shirts zijn niet aan te slepen.



Op het zwarte T-shirt staat een symbool afgebeeld, de nasrani. Dit symbool, legt Klaas Muurling van Open Doors uit, brandmerkt christenen in de door IS opgejaagde gebieden. 'Het symbool is bedoeld als vernedering van christenen, maar de mensen zijn er juist trots op zo te worden afgeschilderd.'

Muurling vergelijkt dit met het dragen van de jodenster door Denen in de Tweede Wereldoorlog. 'Niet-joden droegen die ster uit protest, zelfs de Deense koning.'

Inmiddels vliegen de shirts weg. Muurling: 'We hebben er al meer dan 2500 van verkocht. Dragers tonen zo hun betrokkenheid met de onderdrukte christenen in Irak en Syrië. En de Irakezen in ons land vinden het fantastisch en vertellen het aan hun families. Zo weten de mensen daar dat ze niet worden vergeten.'



Voor meer informatie over de actie van Open Doors kunt u hier terecht.