Diamond League moet Mike Foppen alsnog naar Spelen helpen

De 24-jarige atleet uit Nijmegen heeft de limiet op de 5000 meter nog altijd niet gelopen. En dat is wrang, want hij dook vorig jaar al onder de vereiste tijd van 13.13,50 toen hij debuteerde in de Diamond League in Monaco en met 13.13,06 het Nederlands record evenaarde. Maar die wedstrijd gold niet als een officiële limietpoging.

Dit jaar probeerde hij het al in Toulon, maar die poging slaagde niet. Kort daarop bleek dat Foppen al corona had en dat wierp hem ook in zijn trainingsopbouw flink terug. Na zijn herstel en een hoogtestage deed hij afgelopen weekend een nieuwe poging in de Diamond League-wedstrijd in het Engelse Gateshead. Regen en wind verstoorden zijn poging en hij kwam niet verder dan 13.27,33.

Foppen is nu op hoogtestage in het Zwitserse Sankt Moritz. Op 10 juni probeert hij tijdens de Diamond League in Florence alsnog de limiet te halen.