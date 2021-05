Oranjekoorts slaat langzaam toe: 'Er hangt hier straks voor 1000 meter aan vlaggetjes'

Buurmannen Dennis Driessen en Kai Rentema lopen met een ladder en een lint met vlaggetjes van gevel naar gevel. Ze hebben grootse plannen. "We hebben nu 600 meter ingekocht", vertelt Dennis over het lint met de oranje vlaggetjes. "Maar als ik nu kijk, denk ik dat er nog een meter of 400 bij gaat komen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een kilometer aan lint met vlaggetjes hangt er dus straks als het EK begint. Kai ziet het wel zitten. "Een grote gezelligheid, iedereen bij elkaar." Er wordt nog gekeken of er een beamer met groot scherm opgezet gaat worden in de straat.

Vlaggen blijven maandenlang hangen

Kai is positief over de kansen van het Nederlands Elftal deze zomer. "Zeker halve finale", luidt zijn voorspelling. Dennis weet het nog niet zo zeker. Of Nederland het EK gaat winnen? "Nee!", zegt hij lachend.

"We gaan het EK niet winnen en ik denk de Tour de France ook niet. Maar de we laten de vlaggetjes nog wel even hangen want ik denk dat we nog wel een gouden medaille bij de Olympische Spelen pakken op een of ander iets."

Veel sfeer in de Prinses Beatrixlaan. Foto: Omroep Gelderland

Er hangen vele meters aan vlaggetjes. Foto: Omroep Gelderland