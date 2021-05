Plannen voor bouw nieuwe moskee in Arnhem kunnen doorgaan

Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem) verwijt de VVD 'opeens anders te handelen' nu het om een moskee gaat. Raadslid Steffenie Pape benadrukt dat een moskee in de stad 'meer dan welkom' is, maar niet op die plek.

Volgens haar zijn de belangen van een grote groep ondernemers niet gehoord. Die zouden maar wat graag willen bouwen op de plek die nu nog bestemd is voor bedrijven. Maar het grote geld mag de grondrechten van burgers niet vertrappen, vindt Aydemir.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp stelt dat er wel degelijk uitgebreid is gesproken met de ondernemers. "Maar ik kan me voorstellen dat ze het niet eens zijn met onze afweging." Die is dat de wethouder het een goede keuze vindt om de Ayasofya-moskee na een zoektocht van ruim twintig jaar nu op deze plek een nieuwe moskee te laten realiseren. Een belangenafweging in het algemeen belang, betoogt Bouwkamp. En in die overweging gaat vrijwel de gehele gemeenteraad met haar mee.

'Met Erdogan niet in zee'

Gesproken wordt nog wel over de onwenselijkheid van eventuele verkeerde geldstromen uit het buitenland voor de financiering van het gebedshuis. "Kijk waar het geld vandaan komt. Als het naar Erdogan ruikt, ga je daar niet mee in zee", stelt SP'er Gerrie Elfrink voor.

Bouwkamp laat weten dat er bij de checks die het college deed geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Ze belooft optimaal gebruik te maken van haar bevoegdheden om daar transparantie in te krijgen, maar ziet ook dat die zijn beperkingen kennen. De wethouder wijst op landelijke wetgeving die in aantocht is en meer mogelijkheden moet bieden. Het moskeebestuur zou ook hebben aangegeven inzicht te willen geven in de boekhouding.

Het voorstel om de plannen voor de beoogde kavel te wijzigen zodat er een moskee kan worden gebouwd, moet nog aan de raad worden voorgelegd. Het VVD-initiatief was een poging dat op voorhand te dwarsbomen.