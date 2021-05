Echtpaar mag geen woning bouwen bij beschermd natuurgebied

De gemeenteraad was flink verdeeld: er waren twaalf stemmen tegen (GroenLinks, Gemeente Belangen, Partij Renkumse Dorpen en het CDA) en 11 stemmen voor (D66, VVD, PVDA, Fractie Streefkerk).

De familie Eitjes had het plan om een bestaande schuur aan de Hartenseweg te slopen en te vervangen voor een woning. Volgens Peter Eitjes is er op het perceel momenteel geen sprake van natuur. "Het is nu verharding en rommel". Door de tuin op een bepaalde manier in te richten zouden de natuurkwaliteiten moeten worden versterkt.

De afgelopen tijd was er in Renkum veel discussie over de plannen met de schuur die aan drie kanten is omsloten door Natura 2000-gebied. Aan de andere kant van de weg ligt het Renkums Beekdal.

Prestigieus natuurgebied

Het Renkums Beekdal staat te boek als een van de meest prestigieuze natuurprojecten van Gelderland. Het dient als ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de Rijn. Een aantal jaar geleden is een stuk grond teruggeven aan de natuur. Zo'n 40 miljoen euro belastinggeld werd gebruikt om een industrieterrein af te breken. Vanwege geldgebrek bleven enkele huizen en de schuur staan.

Eerder deze week sprak Omroep Gelderland met meneer Eitjes over de raadsvergadering van woensdag. Op de vraag wat hij ervan zou vinden als de wijziging van bestemmingsplan zou worden afgewezen antwoorde hij: " We hebben hier onze zinnen op gezet, dus dat vinden we niet leuk. We hebben ons helemaal ingeleefd en plannen gemaakt hoe het zou zijn om hier te wonen. Maar goed, als de volksvertegenwoordiging heeft gesproken en de argumenten die daar liggen solide zijn, dan is dat zo. Dan moet je je daar maar bij neerleggen."

