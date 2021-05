Verloren trouwring na meer dan 50 jaar teruggevonden met metaaldetector

Als dinsdagmiddag de bel gaat, doet Fikse enthousiast open. "Jij moet Han Mostert zijn", zegt ze tegen de man die voor de deur staat. Het is hem inderdaad, en hij is van harte welkom om binnen te komen.

De twee hebben afgelopen zondag al even contact gehad met elkaar. "Maar eigenlijk ben ik wel benieuwd naar het verhaal", zegt Mostert, als de koffie op tafel staat. "Hoe is de ring verloren geraakt?" Fikse weet het nog als de dag van gisteren. "Alleen de datum weet ik niet zo goed meer, het moet ergens eind jaren 60 zijn geweest", begint ze.

Geworsteld met kalveren

Haar man was boer. "Hij moest de kalveren verplaatsen, maar die wilden niet echt meewerken. Hij heeft dus wat met ze geworsteld in de wei. Daarna kwam hij erachter dat zijn ring weg was." Natuurlijk is er veel gezocht, maar de ring werd niet gevonden. "Een paar jaar later heeft hij maar een nieuwe gekocht, want hij wilde toch niet zonder", herinnert Fikse zich. "Die ring was het symbool van ons huwelijk, dat vond hij belangrijk."

Trijntje Fikse kreeg deze week de ring van haar man terug. Foto: Omroep Gelderland

Zoon Eimert is ook aanwezig. "Die ring bleef toch altijd een rol spelen", lacht hij. "Op familiebijeenkomsten zeiden we tegen elkaar dat die ring nog ergens moest liggen, en als ik met mijn vrouw langs dat weiland reed, grapte ik wel eens dat ik maar moest uitstappen en dan vast de ring zou vinden."

'Kijk even in die hoek'

Dat de familie nog wist van de ring, had Mostert al begrepen. Een van de kinderen van Fikse is nog altijd eigenaar van het stuk grond waar de ring is zoekgeraakt. "Ik heb uw zoon gevraagd of ik op dat land met mijn metaaldetector mocht lopen", vertelt hij. "Dat vind ik belangrijk: er zijn genoeg hobbyisten die gewoon hun gang gaan, maar ik vraag toestemming, en ik maak alle gaten die ik graaf weer dicht. Zo heeft niemand last van mij." Hij kreeg toestemming. "Maar dan moest ik gelijk even in die ene hoek kijken, of ik die ring kon vinden."

Die ring lag er niet. "En dus ben ik een paar verschillende avonden gewoon gaan lopen over het terrein. Op zoek naar oude munten of sieraden." Zo ook afgelopen vrijdag. "Ik liep langs het hek, maar vond ineens dat ik wat meer naar het midden moest gaan lopen." Zijn metaaldetector sloeg aan. "Dus ben ik gaan graven. Best diep nog, 30 centimeter ongeveer", duidt hij met zijn handen aan. "Tot ik plots onderin de kuil iets gouds zag liggen. Een ring. 'Het zal toch niet', was het eerste wat ik dacht. Het was wel een heel andere plek dan waar de familie dacht dat hij zou moeten liggen, maar zo vaak vind ik niet een ring."

Han Mostert bij het gat waar hij de ring vond. Foto: Omroep Gelderland

Thuis kon hij de ring goed bestuderen. "Schoonmaken hoefde eigenlijk niet, want goud blijft schoon. Ik zag een meisjesnaam en een datum. Die heb ik bij de zoon gecontroleerd." Trijntje. 20-4-1955 is in de ring te lezen. "Dat zal onze verlovingsdatum geweest zijn", denkt Fikse.

Onbetaalbaar

Dan is het moment daar. Voorzichtig haalt Mostert de ring uit zijn broekzak. "Dit is hem, deze is voor u." Fikse weet niet hoe ze kijken moet. "Dat ik dit nog mag meemaken, dit is echt heel bijzonder", zegt ze, terwijl ze de ring bestudeert. "Het is hem echt. We hadden een wat dikkere ring gekozen, zodat het niet zou lijken of hij versleten was. Dit had ik nooit gedacht." Mostert kijkt blij toe. "Dit is mijn mooiste vondst tot nu toe. Een oude munt is prachtig om te vinden, maar hier heb ik emotie gevonden. En emotie is onbetaalbaar."