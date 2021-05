Bruls kritisch op 'rellende' NEC-supporters en handelen van de club zelf

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls (CDA) heeft zich woensdagavond in antwoord op kritische vragen vanuit de raad over het politieoptreden na de voetbalwedstrijd NEC-Roda JC zelf kritisch uitgelaten over een groep NEC-supporters en optreden van de club zelf. De burgemeester maakt zich zorgen over het mogelijk opnieuw oplaaien van hooliganisme in Nijmegen. Wel betreurt Bruls het dat er ook mensen die eigenlijk niets met onlusten te maken hadden mogelijk klappen hebben ontvangen afgelopen donderdagavond na de wedstrijd.

Feestje in het stadion

Het hoofddoel van het noodbevel dat gold die avond was om mensen die geen kaartje hadden niet op het terrein te laten en een samenkomst op het Stadionplein te voorkomen in het kader van de coronamaatregelen. “Dat werkte prima”, vertelt de burgemeester. “Er hebben zich geen Roda JC-supporters aangediend ondanks de actie van NEC-supporters bij het hotel van Roda JC-selectie in Zeist, en de enkele NEC-supporter zonder kaartje is op een nette manier teruggestuurd. De opzet was om het feestje in het stadion te vieren door de spelers wat langer op het veld te laten blijven, en dat supporters daarna – geïnstrueerd door de stadionspeaker – het stadion volgens de gestelde regels te laten verlaten.”

Opgewacht

In navolging van geluiden vanuit supporters die zich opgewacht voelden door de politie en vonden dat er zonder aanleiding charges uitgevoerd werden, stelde VoorNijmegen.NU en andere fracties kritische vragen aan de burgemeester. Die legt de schuld voor het politieoptreden bij provocaties van een honderdtal NEC-supporters. “Ik kan me best voorstellen dat supporters het gevoel hadden dat ze opgewacht werden, maar ik vind dat geen enkel excuus om maar met spullen te gaan gooien", zegt de burgemeester. "De politie is niet begonnen, hè. Al binnen de hekken begon een kleine groep van 100 supporters uit het 080-vak naar gewone politiemensen te gooien met vuurwerk en uiteindelijk ook met takken en stenen. Nog voordat er überhaupt ME in zicht was. Dat was voor die agenten niet meer te houden. Dan stapt de ME naar voren, en die werd nog feller uitgedaagd. Als de ME gaat chargeren om ervoor te zorgen dat supporters weggaan, vallen er klappen over en weer. Dat vind ik allemaal heel jammer, maar zo is het gegaan.”

‘Nijmegen hooliganstad’

Bruls maakt zich zorgen over vergelijkbaar gedrag in de toekomst. “Toen ik in de loop van vrijdag het relaas van de feiten hoorde, dacht ik: het is weer zover, ‘Nijmegen hooliganstad’ is weer aan het terugkeren. En dan moet de eredivisie nog gaan komen. Daar maak ik me wel zorgen over. Dat mensen zich uitgedaagd voelen door het zien van een politieagent en gaan gooien met stenen en takken. En dan heb ik het nog niet over hoe daar omgegaan wordt met zes prachtige politiepaarden die zijn bekogeld met alles wat God verboden heeft, wat hebben die dan misdaan?”

Kritisch op NEC

Ook op het optreden van de club zelf is Bruls kritisch. “Bij de confrontaties tussen supporters en de politie werd ook vuurwerk gebruikt. Dat hadden ze al binnen het stadion, en dat kan niet. Daar staan hoge boetes op. NEC heeft de taak om ervoor te zorgen dat er geen vuurwerk het stadion in komt. Ze hebben niemand gefouilleerd, en dat wisten die supporters waarschijnlijk ook. Kijk, ik ben naar mijn idee supertolerant geweest tot aan donderdag. Als ik ergens spijt van heb, dan is het dat ik misschien zaterdag al aan NEC had moeten duidelijk maken: het is eens maar nooit weer dat hier 500 mensen om 1 uur ‘s nachts bij het stadion staan met spelers die dat ook nog eens aanwakkeren. En er is niemand van de club die dan zegt: dit kan niet. Dat laten ze allemaal aan papa burgemeester over. Ik heb daarom op vrijdag een stevig gesprek gehad met de directeur van NEC. Dat heeft ervoor gezorgd dat we het voor zondag toch net iets strakker hebben gemaakt, hoewel het nog niet strak genoeg was, want ook daar zijn dingen niet goed gegaan.”

Klachten

Een terecht punt van kritiek zit er wel in de communicatie naar de supporters toe over het afgesproken protocol, geeft Bruls toe. “Ik heb contact gehad met iemand die in dat bewust vak stond en kritisch was. Dat heeft wel tot het inzicht geleid dat het wellicht te weinig is om alleen in het stadion mee te delen wat wel en niet mag. Ik vind het verder vooral heel betreurenswaardig dat er mensen zijn die er niets mee te maken hadden, maar toch ook een tik gekregen hebben door de politie of anderen. In enkele gevallen is er door de politie contact over opgenomen met die mensen. Die mensen die onheus bejegend zijn, moeten zeker een klacht indienen. Daar heeft de politie een goede procedure voor.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7