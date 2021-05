'Leegloop brandweer dreigt', wat betekent dit voor onze provincie?

Vijftien procent van de brandweervrijwilligers dreigt ermee te stoppen als de voorgenomen hervorming van het brandweerstelsel doorgaat, dat blijkt uit documenten die Nieuwsuur in handen heeft. Wat zou dat betekenen voor de brandweer in onze provincie? We zochten uit hoeveel procent er vrijwilliger is.

In het hervormingsplan staat bijvoorbeeld dat vrijwilligers in de toekomst minder taken mogen uitvoeren dan hun beroepscollega's. Zo mogen zij bijvoorbeeld geen voorlichting meer geven en mogen ze geen gecompliceerde branden meer blussen. Ook is maximaal één specialisme toegestaan, zoals beknelde mensen uit een auto knippen of met een boot iemand uit het water redden, zo meldt de NOS.

De Veiligheidsregio's in Gelderland bestaan, net zoals in de rest van Nederland, voor het grootste gedeelte uit vrijwilligers. In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is maar 7 procent beroepsbrandweerman of -vrouw.

Hoe zit dat in de andere regio's? Bekijk dat op de onderstaande kaart:

'Geen commentaar'

Als de plannen doorgaan, zullen dus veel vrijwilligers stoppen. Maar zowel de woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, als Noord- en Oost-Gelderland willen nog niet op die plannen vooruitlopen.

"Taakdifferentiatie is op dit moment nog een bestuurlijke discussie, wij gaan er daarom op dit moment niet inhoudelijk op in", aldus woordvoerder Marijke van Dijk van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.