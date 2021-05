CDA vraagt opheldering over ‘blokhutgesprekken’ over bestuurlijke fusie Wijchen-Druten

De Wijchense CDA-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend om opheldering te vragen over gesprekken die zouden hebben plaatsgevonden in 2019 over een bestuurlijke fusie van Wijchen en Druten. Deze zogenaamde ‘blokhutgesprekken’ worden genoemd in een onderzoeksverslag over de stukgelopen fusie dat deze week gepresenteerd is. Bij die gesprekken in het verblijf van een Drutense wethouder zouden wethouders, raadsleden en bestuursleden van ‘betrokken’ fracties aanwezig geweest zijn. Volgens het CDA is naar andere partijen en Wijchense inwoners toe gecommuniceerd dat een artikel in de Wegwijs van januari 2020 de aanleiding was om de voorgenomen fusie verder in gang te zetten.

Blokhutgesprekken

In het kritische onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Necker van Naem wordt gesproken over informele besprekingen in 2019 tussen de colleges van beide gemeenten waar de gemeenteraad niet formeel over geïnformeerd werd, hoewel coalitiefracties hier wel van op de hoogte geweest zouden zijn. “Er hebben in deze periode eveneens op informeel niveau binnen de coalitiepartijen van beide gemeenten gesprekken plaatsgevonden over een mogelijke bestuurlijke fusie”, schrijven de onderzoekers. “In dat verband worden de zogenaamde ‘blokhutgesprekken’ (naar het verblijf van een van de Drutense wethouders) genoemd. Hier zijn wethouders, raadsleden en bestuursleden van de betrokken fracties bij aanwezig. De burgemeesters nemen niet deel aan deze besprekingen.”

"Macht en tegenmacht zijn elkaar hier verloren"

CDA-fractievoorzitter Björn Derksen wil nu van de onderzoekers van Necker van Naem weten wie er precies bij die gesprekken aanwezig waren en wie er nog meer op de hoogte waren van de blokhutgesprekken. “Dit is van wezenlijk belang, want naar de Wijchense bevolking en de rest van de gemeenteraad is door PvdA, Kernachtig Wijchen en VVD altijd gecommuniceerd dat het artikel in de Wegwijs van januari 2020 de aanleiding was om de voorgenomen fusie verder in gang te zetten. In dat artikel kondigde de PvdA Wijchen als eerste aan voor een fusie met Druten te zijn en dit voor de gemeenteraadsverkiezingen geregeld te willen hebben. Daarna kwam het fusiespel op de wagen. Veel partijen grepen dit artikel aan om de bestuurlijke fusie in gang te zetten. Nu blijkt dat daar al blokhutgesprekken aan vooraf waren gegaan en zaken al onderling afgestemd waren. Dus waar veel partijen het deden voorkomen alsof de steen in de vijver van de PvdA een eenmansactie was en als volslagen verrassing kwam, blijkt nu dat er al maandenlang overleggen gaande waren tussen de colleges van Wijchen en Druten. Met nota bene raadsleden daarbij. Macht en tegenmacht zijn daar elkaar verloren. Dit heeft niks met verkennende gesprekken te maken maar met het afstemmen van besluiten rondom de fusie. We willen duidelijk hebben wie bij die voorafgaande blokhutgesprekken waren zodat helder is dat vooraf het fusieproces al afgestemd is geweest tussen de colleges en bepaalde raadsleden.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7