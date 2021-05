'De boel roest vast', debat over geitenstop pas volgende maand

Bij de provincie Gelderland waren zoveel insprekers dat het debat over de geitenstop pas volgende maand verder gaat. Woensdag was de tijd op.

De geitenstop is een gevoelig onderwerp. Geitenhouderijen maken zich zorgen en willen dat bedrijven die in de knel zitten toch nog mogelijkheden hebben om te groeien. "Maar ongebreidelde groei, daar zijn wij ook niet voor", zei een geitenboer. "De groei moeten we afremmen, maar op de handrem roest de boel vast."

Tegelijkertijd willen voorstanders van de stop dat die intact blijft en dat er niet aan gerommeld wordt.

De geitenstop werd in 2017 in Gelderland ingevoerd omdat er rondom een geitenhouderij een vergrote kans is op longontsteking. Desondanks groeide het aantal volwassen melkgeiten sinds 2017 met 50 procent bleek uit onderzoek van Omroep Gelderland. Die groei komt doordat de ruimte om te groeien al vergund was.

Onderzoeken vertraagd

De stop werd ingesteld in afwachting van onderzoeken die specifieker moeten aantonen waar de vergrote kans op longontsteking precies door komt. Die onderzoeken zijn vertraagd. Dat is voor de Gelderse politici lastig. "Is het nog verantwoord om een sector zo lang op slot te houden", zei Gerrit Averesch van de SGP daar al over.

Het debat over de stop gaat nu volgende maand verder. Politiek lijkt er sowieso geen meerderheid om de geitenstop helemaal af te schaffen.