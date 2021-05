Twaalf vrijwilligers weg bij Dierenambulance

Bij de Dierenambulance Doetinchem en omstreken zijn in korte tijd twaalf vrijwilligers gestopt, na het aantreden van een nieuw bestuurslid en het veranderen van de werkwijze. Romano Firing is één van de vrijwilligers die zijn ziel en zaligheid in de werkzaamheden stopte, maar naar eigen zeggen werd weggestuurd.

“Het was voor mij een jongensdroom om bij de dierenambulance te gaan”, laat Firing weten over zijn start bij de dierenambulance in april. Sinds 2019 probeerde hij binnen de organisatie te komen, maar hij had nog geen rijbewijs. Toen het uiteindelijk lukte om als vrijwilliger aan de slag te gaan, kwam een droom uit. Doordat er veel vrijwilligers in korte tijd zijn gestopt, heeft Romano meerdere 24-uurs diensten achter elkaar gedraaid in de tijd dat hij als vrijwilliger werkte. De jongensdroom sloeg voor Firing al snel om in een vervelende ervaring: “Helaas ben ik na drie weken weer op straat gezet. De reden die werd gegeven was dat het werk niet bij mij zou passen, ik zou de werkzaamheden niet snel genoeg oppakken, ik was niet flexibel genoeg en ik zou niet in het team passen. Dat was best wel een hele lijst en dat heeft mij best wel beziggehouden.”

Het bestuur benadrukt niemand te hebben weggestuurd. Wel is gekozen om vrijwilligers beter op te leiden. “We zijn een samenwerking aangegaan met een andere dierenambulance-organisatie”, vertelt Bjorn Harbers, bestuurslid bij de Dierenambulance Doetinchem en omstreken. Daarbij is er ook een nieuw bestuurslid uit de andere organisatie aangenomen, die zich vooral richt op de vrijwilligers. “We willen zo de krachten bundelen en een goede opleiding kunnen bieden", schetst Harbers. "Er wordt van vrijwilligers verwacht dat ze zich houden aan afspraken en protocollen en de ene vrijwilliger voelt zich hier prettiger bij dan de ander. Als er vrijwilligers opstappen vinden wij dat jammer, maar dan respecteren we dat. We hebben als bestuur geen mensen weggestuurd.”

Verkoudheid

De vrijwilligers geven daarentegen aan dat sommigen niet zelf zijn opgestapt. “Ik heb een chronische verkoudheid, dit heb ik ook aangegeven bij mijn sollicitatie”, vertelt Firing. “In mijn tweede week voelde ik me niet helemaal fit en besloot een coronatest te doen, omdat ik geen collega wilde aansteken. Ik moest daarom wachten tot ik de uitslag binnen had voordat ik weer kon werken, maar het eerste bestuurslid wilde dat niet en vond dat ik gewoon kon werken. Toen kreeg ik ’s avonds te horen dat hij de GGD had gebeld om te vragen of de uitslag al binnen was. Daar kreeg ik een discussie over met hem, omdat ik dit niet netjes vond. Door deze discussie en omdat ik weigerde om in mijn derde week ruim 140 uur te gaan werken, kreeg ik te horen dat ik niet meer terug hoefde te komen.”

'Het was geen fijn gesprek'

Naast Romano is ook vrijwilliger André weggestuurd. “We kregen een appje dat we privé-afspraken moesten beperken, om de dierenambulance goed te laten lopen”, vertelt André. "Toen heb ik een bericht teruggestuurd dat ze een beetje moesten oppassen met dit soort appjes, anders zouden we nog meer vrijwilligers verliezen. Nog geen twee minuten later, werd ik opgebeld door het nieuwe bestuurslid, dat ik degene die het appje had gestuurd had geïntimideerd en dat ik mijn werkkleding kon inleveren. Ik bedoelde het goed en wilde alleen maar aangeven dat veel vrijwilligers dit niet vol zouden houden. Ik heb twee jaar met veel plezier bij de dierenambulance gewerkt, ik vind het dan ook erg jammer dat ik ben weggestuurd. Het was geen fijn gesprek.”

Dankbaar werk

Vrijwilligers Evelyne en Tamara zijn zelf gestopt, ondanks dat ze het werk heel mooi vinden om te doen. Tamara: “De dankbaarheid van de mensen en de dieren thuisbrengen en ophalen, dat is gewoon zo mooi werk.” Tamara, Evelyne, André en Romano geven aan voor de doorgevoerde verbeteringen te zijn, ze vinden het goed dat er cursussen komen en dat het uniform wordt aangepast. Maar ook volgens Tamara heeft dat niks te maken met het stoppen: “Het nieuwe bestuurslid heeft mij opgebeld en gezegd dat ik geen teamplayer ben en dat ik zorgde voor problemen. Dit heeft er wel voor gezorgd dat mijn zelfvertrouwen omlaag is gegaan.” De vrijwilligers geven aan weer terug te willen komen, mits het nieuwe bestuurslid vertrekt.

Bestuurslid

Het nieuwe bestuurslid zelf was niet bereikbaar voor een reactie. “Ik heb gezien dat er opmerkingen worden gemaakt over een nieuw bestuurslid”, zegt Harbers. “Als bestuur hebben wij bepaalde besluiten genomen en dat opleidingstraject ingezet. Toen hebben wij ook keuzes gemaakt, hoe wij vrijwilligers op een goede en verantwoorde wijze de weg op willen sturen. Dat is geen besluit van één bestuurslid of meerdere bestuursleden, dat is een besluit van het hele bestuur. Dus als er een opmerking wordt geplaatst over één bestuurslid, dan is dat een opmerking over het hele bestuur.”

Dierenambulance gaat door

Harbers laat weten dat de dierenambulance Doetinchem en omstreken inmiddels weer nieuwe vrijwilligers heeft aangenomen. Er zijn nu tussen de zestien en twintig mensen die ingeroosterd kunnen worden om de ritten te rijden.