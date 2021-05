Raad Montferland kraakt eigen functioneren

"De beleefdheidsnormen zijn binnen de raad ver te zoeken", vindt John van Schriek, fractievoorzitter van Lokaal Belang Montferland. "Als wij een afspiegeling zijn van de gemeenschap, dan schaam ik mij diep." Toch stemde de fractieleider twee weken geleden tijdens de raadsvergadering tegen een motie van treurnis, waarin burgemeester De Baat aangesproken werd op zijn tekortkomingen als voorzitter van de raad. "Door alleen naar de voorzitter te kijken vind ik niet dat je recht doet aan de situatie", aldus Van Schriek. "Ik ben niet de politiek ingegaan om met mijn vinger naar anderen te wijzen, je doet iets gezamenlijk."



Ook Freddy Van Dijken, fractievoorzitter van D66 die de motie van treurnis indiende, zag bij de vergadering van vorige week dat het probleem niet alleen bij de voorzitter ligt. "Wat donderdag duidelijk is geworden is dat wij een probleem hebben in Montferland", zegt Van Dijken. "En dat ligt niet alleen bij de voorzitter." Desondanks vindt hij De Baat niet geschikt. "Ik denk dat de burgemeester geprobeerd heeft om trucjes toe te passen", aldus Van Dijken over het optreden van De Baat in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. "Ik denk dat je daarmee laat zien dat je geen goede voorzitter bent."



'Niet integer'

Tijdens de vergadering liepen de emoties hoog op, zo noemde Van Dijken de raad niet integer. "Ik vond het gedrag van de heer Van Dijken een voorbeeld van hoe het niet moet", aldus Van Schriek. "Hij speelde op de man en dat is niet gepast." Ook fractievoorzitter Henk Groote van Lijst Groot Montferland is het niet eens met de uitspraken van Van Dijken en vindt dat De Baat had moeten ingrijpen: "Ik denk dat als hij in de spiegel kijkt, dat hij zich dan moet afvragen of hij de juiste woorden heeft gebruikt." Van Dijken zelf staat achter zijn woorden en heeft een motie van integriteit ingediend, die donderdagavond in de raad behandeld wordt.



'Provincie moet ingrijpen'

De fractievoorzitter van D66 is bang dat de raad van Montferland onbestuurbaar wordt en dat de inwoners daar de dupe van worden: "Beste toezichthouder, provincie Gelderland, grijp maar in. Ik denk dat wij hier niet meer samen uit gaan komen." Groote staat niet achter dat voorstel. Van Schriek van Lokaal Belang zet vraagtekens bij het inschakelen van een externe partij, maar slaat het niet af. "Van mij mag iedereen ingeschakeld worden, als de situatie maar vooruit gaat", aldus Van Schriek. "Maar we moeten ook kritisch naar onszelf kijken en durven zeggen dat we niet hebben gefunctioneerd. Als we dat niet doen schieten we niets op."



D66 uit het college

Tijdens het betoog van donderdagavond gaf Van Dijken aan dat D66 geen politieke verantwoordelijkheid zou dragen voor het genomen besluit over de kavel in Zeddam. Nu de raad dat besluit heeft aangenomen is er volgens Groote maar een uitkomst: "Als hij zijn woorden waarmaakt moet hij met D66 uit het college stappen." Van Schriek denkt dat de gevolgen niet zo drastisch hoeven zijn: "Je kunt voor en tegen een voorstel zijn, daar heb ik geen problemen mee."





