Nieuws Romeins stukje in Nijmeegse puzzel

De vondsten van Romeinse funderingen zijn gedaan op de plek waar eerst slachthuis Hilckmann zat. Daar komt het nieuwbouwproject Het Waalfront. Maar voordat de bouwvakkers aan de gang kunnen hebben de archeologen deze week snel de vondsten gedocumenteerd.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Romeinse gebouwen hergebruikt

Paul Franzen: “Archeologie is een soort puzzel. Alleen we weten niet eens hoeveel stukjes er waren.” En hoeveel stukjes er nog over zijn. Want in vroeger tijden werden de stenen van Romeinse bouwwerken gebruikt om nieuwe gebouwen te maken.

Daarom zijn vooral de resten van de funderingen aanwezig. De muren zelf zijn grotendeels afgebroken. Gemeente archeoloog Paul Franzen: “Ja, dit was een soort open mijnbouw. Helaas alleen, de bron waren de Romeinse gebouwen.”

Tufsteen

Maar soms heb je toch een beetje geluk zo bleek deze week toen er nog een groot stuk tufsteen gevonden werd. Franzen: “Iemand is ooit begonnen met slopen van het Romeins gebouw en ze hebben deze steen vergeten. Die vinden wij nu dus terug. En dit is een hele mooie indicatie van hoe groot Romeinse stenen waren en hoe snel en groot je dus met gebouwen kunt werken. Dit is een stevig Romeins gebouw geweest.”

Hoe stevig die Romeinen konden bouwen bleek wel in 1929 toen er bij het voormalig slachthuis een schoorsteen gebouwd moest worden, zo vertelt Paul Franzen: “ Er is een bericht dat ze drie dagen lang aan de fundamenten van die schoorsteen hebben zitten kappen. Ze zaten dus op Romeins muurwerk en ze kwamen er niet doorheen.”

Haast

Zo is er dus nog in de twintigste eeuw een schoorsteen gebouw op Romeinse fundamenten. Gemeente archeoloog Paul Franzen: “ Dat is Nijmegen.” Maar Nijmegen is ook een stad met grote woningnood, dus veel tijd hebben de archeologen niet want de bouwers staan te popelen om hier aan de slag te gaan.