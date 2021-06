Geen Alpe d'HuZes, maar deze vriendinnen halen wel geld op voor kankeronderzoek

“Als je hoort dat iemand kanker heeft en vooral iemand die dichtbij je staat dan ben je gewoon lamgeslagen”, vertelt Jenny die drie jaar geleden haar vriendin Helmie aan darmkanker verloor. “Je voelt je zo machteloos. Het enige wat je kan doen is er voor iemand zijn en geld inzamelen. Zodat er onderzoek kan worden gedaan en er hopelijk zo min mogelijk mensen overlijden aan deze verschrikkelijke ziekte.”

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Mensonterend

Ook Toos weet hoe verwoestend kanker kan zijn. In 2014 stierf haar man aan longkanker. “Het is een nare ziekte. Het verloop en hoe mensen lijden is mensonterend. Ik hoop dat door geld in te zamelen uiteindelijk andere mensen beter geholpen kunnen worden.”

Tien dagen wandelen

Jenny en Toos doen al jaren mee aan de Alpe d’HuZes. Ze beginnen de sportieve uitdaging dan ook op donderdag 3 juni, de dag dat ze normaal gesproken de Alpe d'Huez beklimmen. Tien dagen achter elkaar wandelen ze twintig kilometer en overnachten ze steeds op een andere locatie. Ze proberen anderen zoveel mogelijk bij hun inzamelingactie te betrekken.

“Wie wil kan een stukje meelopen. Ook maken we graag onderweg een praatje met voorbijgangers. Mensen kunnen ons van tevoren sponsoren, maar we merken ook dat veel mensen die we onderweg tegenkomen ons geld geven”, vertelt Toos.

Elkaar helpen

De vriendinnen willen niet alleen geld inzamelen, maar ook anderen inspireren in beweging te komen. “Ik hoop een voorbeeld te zijn, dat mensen ons zien en zelf ook geld gaan inzamelen of een andere manier zoeken om er voor iemand te zijn. Dat is zo belangrijk”, legt Jenny uit.

Opgeven is geen optie

De afgelopen weken hebben de dames volop getraind en hebben ze al ruim 4500 euro ingezameld. Hoewel het soms zwaar is, wandelen ze gewoon door. “Ons motto is hetzelfde als dat van de Alpe d’HuZes. Opgeven is geen optie. Mijn beste vriendin was ook niet van het opgeven. Ze zou dit heel stoer vinden en trots op me zijn”, aldus een vastberaden Jenny.

Ook Toos is vastbesloten de wandeltocht te volbrengen. “Mijn man zei altijd: wat ze in haar kop heeft, gaat er toch niet meer uit. Hij zou ontzettend trots zijn.”