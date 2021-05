Echtpaar uit Wezep diep in de schulden na foutje van UWV

Barend van 't Ende is er behoorlijk van ontdaan. "In 2018 werd ik ziek, ik heb sarcoïdose. Dat is een zeldzame ziekte waarbij er allerlei ontstekingen in je lichaam ontstaan, en waar nog geen medicijnen voor zijn. Het zorgt onder andere voor pijnlijke gewrichten, pijnlijke rode plekken op mijn benen, vermoeidheid en benauwdheid. Ik ben daarom constant moe, ik heb er de hele tijd last van."

Hij werd volledig afgekeurd door het UWV.

Netjes doorgegeven aan het UWV

Toch ging hij weer een beetje werken. "Ik wil niet alleen leven van gemeenschapsgeld, ik wil ook wat terugdoen." Dus ging hij een paar uurtjes per week bij een school kleine klusjes uitvoeren. "Drie keer per week een ochtend, en dan ook nog steeds met een lange pauze tussendoor, om bij te komen van wat ik net heb gedaan."

Hij heeft alles overlegd met het UWV. "Ik heb dat gelijk gemeld, en de school heeft al die tijd ook netjes mijn salaris doorgegeven. Het UWV zou dat van mijn uitkering inhouden. Dan houd ik 30 procent over van wat ik verdiende, maar dat maakt niet uit: ik had tenminste iets gedaan."

Tot het afgelopen maart mis ging. "Mijn vader kreeg corona", legt dochter Willeke uit. "En de school meldde hem daarom aan voor de ziektewet, bij het UWV." En daar kwam een fout aan het licht. "Het UWV blijkt het salaris van mijn vader nooit doorberekend te hebben in de uitkering, dus hij heeft al die tijd te veel geld ontvangen."

800 euro per maand terugbetalen

In totaal gaat het om zo'n 10.000 euro. "En dat moeten ze nu binnen een jaar terugbetalen. 800 euro per maand!" Willeke begrijpt er niets van. "Mijn moeder kan niet werken, doordat ze artrose heeft. We hebben alle inkomsten en uitgaven van mijn ouders op een rijtje gezet, en ze houden per maand nog geen 18 euro over. Hoe moeten ze dan zo'n bedrag terugbetalen?"

Het UWV wil niet reageren op de individuele zaak van Van 't Ende. Ook kan de organisatie niet zeggen of er vaker zo'n fout gemaakt wordt, waardoor mensen onterecht teveel uitkering krijgen.

Van 't Ende is in elk geval behoorlijk van slag. "Dan probeer je iets terug te doen voor de maatschappij, en dan is dit je beloning. Ik had beter helemaal niets kunnen doen, dan was deze ellende er nooit geweest." Zelfs als hij een coulante betalingsregeling krijgt, zit hij nog lange tijd vast aan deze schuld. "Ik ben de komende jaren aan het afbetalen."

Crowdfunding

Zijn kinderen willen hem toch al wat op weg helpen, en zijn daarom een crowdfunding gestart. "Het zal natuurlijk niet bij deze 10.000 euro blijven", vermoedt Willeke. "Want als hier een fout is gemaakt, zal die automatisch ook verwerkt zijn in de belastingaangifte. Daar zullen we dan ook wel een terugvordering kunnen verwachten."

Van 't Ende is over twee jaar pensioengerechtigd. "Ik hoop dat ik tegen die tijd echt kan genieten van mijn pensioen, maar zolang deze schuld blijft staan, zal dat niet lukken", vreest hij.

