Hogenkamp niet op hoofdtoernooi in Parijs

Richèl Hogenkamp is woensdag uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor Roland Garros. Het is het derde jaar op rij dat de tennisster uit Doetinchem niet in actie komt op het hoofdtoernooi.

De Doetinchemse speelde woensdagmiddag in de tweede kwalificatieronde tegen de negentienjarige María Camila Osorio Serrano. De Colombiaanse was uiteindelijk in twee sets te sterk voor Hogenkamp. De eerste set ging met 6-4 naar Serrano. In de tweede set wist de 29-jarige Hogenkamp geen enkele game te pakken tegen de huidige nummer 98 van de wereld: 6-0.



Ondanks een overwinning op Samantha Murray in de eerste kwalificatieronde komt Hogenkamp voor het derde jaar op rij niet in actie op Roland Garros. In 2017 wist ze op het graveltoernooi in Parijs nog de tweede ronde te halen. De laatste keer dat ze in actie kwam op het hoofdtoernooi was in 2018, toen verloor ze in de eerste ronde.