'Ik geef me over aan God en voel duidelijk dat ik me niet moet laten vaccineren'

Wilco van de Steeg heeft om zich heen meer mensen die net als hij er bewust voor kiezen om zich niet te laten vaccineren. Vanwege zijn geloof. Na aanvankelijk wat twijfels, wil hij het toch wel uitleggen.

"Het is écht een persoonlijke overweging om het wel of niet te doen", benadrukt hij. “Het is niet zo dat het één goed is en het ander niet. Die persoonlijke afweging kan voor iedereen, ook als je allebei tot dezelfde kerk behoort, anders zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto.

De bijbel is een belangrijke raadgever voor Wilco van de Steeg. Foto: Omroep Gelderland

“Niet vaccineren is geen onverschilligheid, maar een keuze die we maken om tot Gods eer te willen leven en in afhankelijkheid van hem. De vraag die er onder ligt is: doe ik wat ik doe tot eer van God? Als dat niet zo is, als je je eigenlijk niet overgeeft aan hem, denk je dat je zelf de touwtjes in handen hebt. Maar wij geloven dat God alles bestuurt."

Biddend keuze maken

Hij voelt zich zeker over de keuze. Zijn vrouw ook. Het nu uitleggen aan ons maakt dat hij zelf ook weer eens goed nadenkt over zijn keuze. “Het is een keuze die je biddend maakt en dat je hem zo maakt dat de Here je leven leidt, ook als je je niet vaccineert.”

Zie ook: 'Ik twijfel of er geen chip in het vaccin zit'; GGD bezorgd om mensen die geen prik willen

Niet alleen in religieuze gemeenschappen zoals die van Wilco wordt er minder gevaccineerd, ook in sociaal iets zwakkere wijken als het Arnhemse Malburgen zijn er veel twijfelaars en weigeraars. Amelia Florant is zo'n twijfelaar. "Ik weet het gewoon niet zo goed. Voel me een beetje verplicht als ik naar Aruba, waar ik vandaan kom, wil reizen. Maar ik heb wel twijfels over de bijwerkingen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Amelia Florant twijfelt over vaccin. Foto: Omroep Gelderland

Ze wordt bezocht door Naima Tabali die met haar Stichting Ibtisama samenwerkt met de GGD om met name vrouwen met een niet-Westerse migratie-achtergrond van informatie te voorzien over het vaccin. "Iedereen mag zelf beslissen of hij zich laat vaccineren of niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze zo'n besluit nemen op basis van juiste informatie. Je ziet dat hier veel onrust ontstaat over berichten op sociale media die onjuiste informatie bevatten."

Chip in vaccin

Amelia bevestigt dat: "We zijn toch bang dat wij buitenlanders misschien door de overheid vervloekt worden; dat er een chip in het vaccin zit en dat je zo onder controle van de overheid komt." Naima gaat met haar het gesprek aan en adviseert met haar huisarts er eens over te praten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Naima Tabali hangt een voorlichtingsposter in het Arabisch op. Foto: Omroep Gelderland

Naima stapt weer op de fiets, de wijk in. In wijkcentrum De Spil hangt ze posters op met nog eens de herinnering om geen handen te schudden, in je elleboog te hoesten en je handen vaak te wassen. In het Turks en in het Arabisch. "In deze wijk wonen veel mensen die die talen spreken en slecht Nederlands lezen. Dan is het fijn dat je in je moedertaal wordt aangesproken. Dan voelt het echt dichtbij en van jou."

Bekijk hier de uitzending van Nu, op de prikpost:

Wat doet de GGD met vaccins die over zijn? Is al het ziekenhuispersoneel al ingeënt? Hoe regelen huisartsen het vaccineren? Verslaggever Annemieke Schakelaar gaat op zoek naar antwoorden. Ze is erbij op het moment dat het ziekenhuispersoneel gevaccineerd wordt, loopt mee op een grote GGD-priklocatie, ziet hoe apothekers verschillende vaccins bereiden en volgt een huisarts bij een vaccinatieronde. Haar reportages zijn elke woensdag te zien op TV Gelderland vanaf 17.20 uur elk uur, te horen op Radio Gelderland op woensdag om 17.10 uur en te bekijken op onze website en sociale media.

Bekijk hier de eerdere afleveringen van Nu op de prikpost: