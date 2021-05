'Iedere Gelderlander moet op elk moment 112 kunnen bereiken'

Het CDA in Gelderland vindt dat de provincie er alles aan moet doen om de mobiele bereikbaarheid in Gelderland te verbeteren. Gedeputeerde Staten zegt in antwoord op vragen van de fractie niet verantwoordelijk te zijn voor de mobiele bereikbaarheid en ook niet voor het bellen van 112.

CDA-Statenlid Daisy Vliegenthart pleit al sinds 2016 voor beter bereik van het noodnummer 112. Hoewel ze deze reactie van Gedeputeerse Staten al had verwacht, is zij het niet eens met het antwoord.

"Het gaat om de veiligheid van de Gelderlanders. Wij hebben geen formele verantwoordelijkheid voor de mobiele bereikbaarheid en het plaatsen van de masten, maar het gaat ook om de veiligheid. En daarin vind ik wel dat er een rol is weggelegd voor de provincie. Bijvoorbeeld met de lobby naar het Rijk, dus ik zie nog wel haakjes voor een vervolg, ik ben er dus ook nog niet klaar mee", zegt ze.

Zie ook: CDA Gelderland: waarom is mobiel bellen met 112 nog steeds een probleem?

Er zullen altijd uitzonderingen zijn waarbij overmacht een rol speelt, maar Vliegenthart is ervan overtuigd dat er nog winst te behalen valt. "Ik vind dat iedere Gelderlander op elk moment, op elke plek in Gelderland 112 moet kunnen bereiken."

Oud onderzoek

In het commissiedebat Telecommunicatie in de Tweede Kamer van afgelopen donderdag viel op dat staatssecretaris Mona Keijzer een onderzoek uit 2015 aanhaalde. Zes jaar geleden is door Agentschap Telecom en TNO voor de laatste keer onderzocht hoe het staat met de bereikbaarheid van noodnummer 112. De staatssecretaris geeft aan dat het onmogelijk is om de bereikbaarheid van 112 in 100 procent van de gevallen te garanderen.

"Dat vind ik interessant, dat ze verwijst naar zo’n oud onderzoek", zegt Vliegenthart. "Daarom is monitoring juist zo belangrijk. Met steeds veranderende technieken, nieuwe masten en masten die weggaan vind ik het een goede suggestie om elke twee jaar te meten. Dan zie je ook wat er gebeurt, waar de verschillen zitten en wat de ontwikkelingen zijn. Alleen op basis daarvan kun je een volgende stap zetten."

Landelijke aanpak

Vliegenthart staat in nauw contact met CDA-Kamerlid Inge van Dijk om de problematiek landelijk aan te pakken. De oplossing ligt wat haar betreft in Den Haag. "Mijn vragen zijn ook meegenomen met de Kamervragen van Inge van Dijk en dat is uiteindelijk veel interessanter, want ik weet ook wel dat het daar vandaan moet komen."

Van Dijk wilde daar gisteren aanvullende mondelinge vragen over stellen tijdens het vragenuur, maar door het grote aantal aangemelde vragen zijn haar vragen niet geselecteerd. Vliegenthart houdt de ontwikkelingen rondom dit thema in de Tweede Kamer nauwlettend in de gaten. Ze verwacht dat haar collega-partijlid binnenkort alsnog opnieuw aandacht vraagt voor de problemen met mobiele bereikbaarheid.

Zie ook: