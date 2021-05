Mogelijk eind september eerste asielzoekers en arbeidsmigranten op Kop van Deelen

Eind september zouden er 200 asielzoekers en 400 arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden in de voormalige jeugdzorginstelling De Kop van Deelen. Dat blijkt uit een gesprek met de gemeente Ede, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en beheerder Rosewood Group.

Ede stelt nu alles in het werk om een omgevingsvergunning te wijzigen, zodat zowel de asielzoekers als de arbeidsmigranten naar Deelen kunnen komen.

Zeker is dat nog niet: het college gaat ook in gesprek met de gemeenteraad en omwonenden van het terrein. Als alles voorspoedig verloopt dan zouden de eerste mensen er eind september in kunnen trekken.

Huisvestingstekort

Het COA benaderde Ede met de vraag om opvangplekken. Die heeft zij namelijk te weinig. Burgemeester René Verhulst legt uit dat hij het de verantwoordelijkheid vindt van een gemeente om mensen in nood te helpen waar dat kan. Daarom zijn asielzoekers in Ede welkom. Daarnaast kampt Ede ook met een enorm tekort aan woningen voor arbeidsmigranten.

'Liever op centrale plek'

Die arbeidsmigranten zijn volgens de gemeente noodzakelijk voor werkgevers in de regio. Het is de bedoeling dat zij allemaal in de Foodvalley-regio aan het werk gaan.

Door hen op een centrale plek te huisvesten, voorkom je dat zij onderdak vinden op één van de vele vakantieparken op de Veluwe, op plekken waar dat niet gewenst is, denkt de gemeente.

Tijdelijke opvang

De vergunning voor de opvang van beide groepen is tijdelijk. Als het COA een vergunning krijgt, is die voor maximaal vijf jaar. Verlenging van de vergunning is niet mogelijk.

Uiteindelijk wil beheerder Rosewood Group een woonzorgcomplex op het terrein vestigen. De groep denkt dat de arbeidsmigranten er niet langer dan tien jaar zullen wonen.

Bewoners willen het niet

De circa twintig inwoners van het buurtschap gaven eerder al aan dat zij 400 arbeidsmigranten niet in verhouding vinden ten opzichte van de grootte van Deelen. Later bleek dat er ook plannen zijn voor een azc.

Burgemeester Verhulst benadrukt dat hij met hen in gesprek wil gaan. Volgende maand staat een bezichtiging gepland van de Kop van Deelen door COA, gemeente Ede, Rosewood Group én de inwoners van Deelen.

