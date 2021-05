Op deze twee scholen is sporten héél belangrijk

Op het Kristallis Aventurijn begint de dag sportief, hoe kan het ook anders. Op deze school speelt sport een heel belangrijke rol. De leerlingen krijgen een BMX clinic. Met helmen op suizen ze van een schans.

De Koninklijke Vereniging voor lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het NOC*NSF hebben de prijs voor de sportiefste school in het leven geroepen als voorbeeldfunctie voor andere scholen. "Ik ben er best wel trots op dat mijn school in de finale zit", zegt leerling Collin met een brede lach.

'Ik kan zo mijn emotie tonen'

Als één ding duidelijk wordt vandaag dan is het dat de leerlingen van het Kristallis vinden dat hun school het echt verdiend om te winnen. Want sporten is hier heel belangrijk. Het helpt de leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs beter te leren. Collin onderschrijft dat van harte: "Ik kan zo mijn emotie tonen. Mijn drukte kan beter weg. Alles is dan gewoon even weg. Lekker met sport bezig zijn en dan denk ik: rust voor mijzelf."

Met gespannen gezichten volgen de leerlingen de uitslag van de finale die per Zoom bekend wordt gemaakt. Maar helaas niet eerste, maar toch voelt de gewonnen tweede plek ook als eervol, aldus teammanager Ronald Wester: "Dit is ook niet slecht natuurlijk. We kunnen trots zijn op wat we hebben bereikt, al was het net de kers op de taart geweest als we eerste waren geworden."

'Gewoon lekker bewegen is het belangrijkste'

En ook op het Montessori College weten ze helaas niet de eerste plek in de wacht te slepen. "Jammer", kinkt het ook hier uit veel kelen in de aula. Maar het belangrijkste vinden de leerlingen van beide scholen dat er bij hun flink gesport wordt: "Ja gewoon lekker bewegen, dat is het belangrijkste", beaamt Jason.