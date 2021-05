Wijchen past TONK-regeling aan in de hoop meer mensen te bereiken

De gemeente Wijchen voert een aantal wijzigingen door voor de TONK-regeling. De vermogenstoets wordt afgeschaft, het minimale percentage inkomensachteruitgang gaat omlaag en de hoogte van de tegemoetkoming wordt omhoog bijgesteld. De reden hiervoor is dat het bereik van de regeling vooralsnog klein is gebleken en er meer budget beschikbaar is vanuit het Rijk.

Vermogenstoets

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Met de huidige regels kwamen er echter slechts 29 aanvragen binnen bij de gemeente Wijchen. Wijchen kiest er daarom nu voor om geen vermogenstoets meer toe te passen voor de TONK. “Voorheen mocht bijvoorbeeld een alleenstaande niet meer 12.580 euro op z’n rekening hebben om in aanmerking te komen voor de regeling”, vertelt wethouder Nick Derks (VVD). “In de praktijk blijkt echter dat veel mensen een vermogen hebben dat bedoeld is als pensioenvoorziening. Omdat dat geld vaak niet is vastgezet, is het direct liquide te maken, waardoor er sprake is vermogen. Daarom schaffen we de vermogenstoets nu af.”

Beter aansluiten op WW

Verder wordt ook het percentage van de inkomensachteruitgang waarmee aanspraak gemaakt kan worden op regeling naar beneden bijgesteld van 30 procent naar 20 procent. Derks: “Het sloot in de praktijk sluit niet goed aan bij de hoogte van de WW. Deze bedraagt de eerste twee maanden 75 procent van het inkomen, waardoor de TONK later in gaat. Door de minimale inkomensachteruitgang te verlagen naar 20 procent, wordt bereikt dat een voorziening als de WW niet tot uitsluiting leidt.” Ook de hoogte van de tegemoetkoming wordt bijgesteld. Bij een inkomensachteruitgang van 30 procent is de hoogte van de tegemoetkoming nu 200 euro per maand, en bij een inkomensachteruitgang van minimaal 40 procent bedraagt de tegemoetkoming 300 euro per maand. Deze bedragen worden beide met 50 euro verhoogd. Met de aanpassingen verwacht de gemeente dat de doelgroep beter wordt bediend en het gebruik van de TONK-regeling toeneemt.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7