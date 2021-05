'Het leek wel een helikopter'; Oldebroekers schrikken wakker van bestrijding jeukrups

Dat gebeurde in opdracht van de gemeente Oldebroek. Geen overbodige luxe, want de eikenprocessierups tiert al aan aantal jaren welig in het buitengebied. Op sommige plaatsen zijn er afgelopen jaar nestkastjes opgehangen en een groot deel van de bomen is bespoten met een bestrijdingsmiddel. Toch was de processierups afgelopen jaar niet weg te slaan uit de bomen.

Helikopter

Vanochtend om half vijf werd daarom begonnen met de preventie voor dit jaar. Sommige buurtbewoners schrokken zich een hoedje. "Ik lag diep te slapen toe ik opeens een geluid hoorde. Het leek wel of er een helikopter in de tuin landde", vertelt een buurtbewoner aan Omroep Gelderland. "Maar het was een optocht van landbouwvoertuigen met daarop een groot kanon dat een soort nevel verspreidde. Tegen de processierups dus. Op zichzelf prima natuurlijk dat de gemeente dat doet. Maar of dat nou zo vroeg moet?"

Xentari

Volgens Johan Fidder, regisseur Openbaar Groen van de gemeente Oldebroek, heeft dat vroege tijdstip te maken met de bestrijdingsmethode. "Er wordt gespoten met het biologische gewasbeschermingsmiddel Xentari. Dit middel werkt goed bij de bestrijding van de eikenprocessierups, maar voor mensen en huisdieren heeft het geen nadelige effecten en bijwerkingen", zegt hij. "Xentari mag alleen bij een windkracht tot 3 meter per seconde worden toegediend. Omdat in de nachtelijke uren de wind gaat liggen, wordt er soms in de nacht gespoten."

Geen brief

De gemeente Oldebroek heeft de bewoners geen brief gestuurd over de nachtelijke werkzaamheden. Volgens Fidder hadden ze het in het huis-aan-huis-blad kunnen lezen of op de site van de gemeente. "Het is onmogelijk om alle inwoners hierover een brief te sturen op het moment dat de weersomstandigheden dusdanig zijn dat er gespoten kan worden. De weersomstandigheden zijn de laatste weken onvoorspelbaar en niet geschikt om te spuiten. Als het moment daar is dan moet het ook gebeuren."

Kritiek

Hij begrijpt de kritiek van sommige inwoners. "Maar", zo zegt hij, "wij willen ook dat de bestrijdingsmethode die nu toegepast wordt, effectief wordt uitgevoerd zodat de overlast van de eikenprocessierups zo min mogelijk is waardoor de inwoners minder last hebben van brandharen en dus de heftige jeuk die deze rupsen kunnen veroorzaken. De gemeente neemt de kritiek van de bewoners mee in de evaluatie, als de bestrijdingswerkzaamheden achter de rug zijn.

Zie ook: Jeukrups laat op zich wachten, meeste overlast verwacht in juli