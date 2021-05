Ook proceskosten rond frauderende overleden politicus voor belastingbetaler

De gemeente gaat namelijk niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die besloot eerder dit jaar dat het gefraudeerde geld niet mag worden ingehouden op het fractiebudget van de partij in deze bestuursperiode omdat een politieke fractie geen 'juridische entiteit' is.

Geen geld van erfgenamen

Huidig fractievoorzitter Nico Wiggers heeft nog geprobeerd het geld bij de erfgenamen van Van Beers terug te halen, maar ook dat is niet gelukt. De proceskosten die hij daarvoor maakte, krijgt hij nu vergoed.

"Wiggers is niet opgeroepen om die procedure te starten", stelt VVD'er Leendert Combee nog. "Als je daaraan begint, weet je dat je kunt winnen of verliezen." Maar de liberaal vindt geen bijval bij collega's.

Regels aanpassen

Duidelijk is dat geen van de partijen gelukkig is met het feit dat het gefraudeerde geld niet terug kan worden gevorderd. Voorgesteld wordt dan ook de regels rondom de fractiekosten zo aan te passen dat het in de toekomst wel mogelijk is een fractie of zelfs individueel raadslid als rechtspersoon aan te spreken op het fractiebudget.

Hoewel enkele fractievoorzitters kanttekeningen plaatsen bij de juridische haken en ogen die daar mogelijk aanzitten, is iedereen het erover eens dat het goed zou zijn als dat op een zorgvuldige manier geregeld wordt.

