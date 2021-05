Sporthulpmiddelen op maat voor sporters met een fysieke beperking

Uniek Sporten Uitleen helpt sporters met een fysieke beperking, ook in de regio Nijmegen, met aangepaste sporthulpmiddelen en advies. Hierdoor kunnen mensen (18+) met een fysieke beperking toch uiteindelijk de sport kiezen die bij hun past. Uniek Sporten Uitleen beschikt over een uitleenpool met hulpmiddelen waardoor vele sporten mogelijk worden.

Werkwijze

De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. Indien nodig wordt het product afgeleverd op een gewenste locatie. Bovendien zitten er geen kosten verbonden aan deze dienst.

Als je wilt gaan basketballen maar je kunt die bal niet tot de hoogte gooien van de basket, dan kan ik me voorstellen dat het geen leuke sport is om te doen."

"De sportrolstoel of ander hulpmiddel leen je dan minimaal een week tot maximaal zes maanden. Binnen die periode kun je een goed beeld krijgen of die sport bij jou past", zegt Monique Kalkman van Uniek Sporten Uitleen. "Ook of het fysiek bij je past. Als je wilt gaan basketballen maar je kunt die bal niet tot de hoogte gooien van de basket, dan kan ik me voorstellen dat het geen leuke sport is om te doen. Het kan dus dat het aan je fysieke gesteldheid ligt dat basketbal geen optie is. Kom je daar na twee maanden achter en je wil bijvoorbeeld gaan rolstoel-hockeyen met een andere rolstoel dan is dat geen probleem bij Uniek Sporten Uitleen. Zo kun je meerdere keren een beroep doen op deze uitleenservice om te kijken wat bij jou past."

Na de uitleenperiode kan de gebruiker een rapport krijgen met de maten van het gewenste hulpmiddel. Met dit rapport kan men vervolgens naar de gemeente voor het aanvragen van het juiste sporthulpmiddel.

Beschikbare hulpmiddelen

In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen zijn zeven hulpmiddelen beschikbaar, te weten de ADL-rolstoel, all court sportrolstoel, elektrische sportrolstoel, handbike, aankoppelbare handbike, rugby sportrolstoel en de racerunner. De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek Sporten in samenwerking met Welzorg, NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport. Meer informatie en contactgegevens: www.unieksporten.nl.

In onderstaande video vertelt sporter Bernd Meints over zijn ervaringen.