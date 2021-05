Nieuw CPO-initiatief van inwoners Bergharen: 19 nieuwe woningen, ook voor lokale starters

Een nieuw CPO-initiatief vanuit inwoners van Bergharen moet voor 19 nieuwe woningen in het dorp gaan zorgen, waarvan er minimaal tien naar een groep jonge starters gaat die in Bergharen wil blijven wonen. In totaal worden er 12 starterswoningen, 4 vrijesectorwoningen en 3 levensloopbestendige woningen gebouwd voor mensen die een band hebben met het dorp. Het CPO-woningbouwproject draagt de naam de Steenuil en zal gerealiseerd worden tussen de Wijksestraat en de Molenweg, tegenover het reeds bestaande CPO-project de Rivierduin, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart.

"Andere woningen dan nu in voorraad zijn"

De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemers als startschot voor het verder uitwerken van het plan en de vergunningsaanvraag. Wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) verwacht dat de schop over anderhalf jaar de grond in kan op het perceel dat nu nog van de gemeente is. Met dit project erbij opgeteld zijn er inmiddels concrete plannen in verschillende stadia voor meer dan 60 nieuwe woningen in Bergharen. “Het lijkt heel veel, maar het is een aantal dat in verhouding staat tot de woningbouwopgave die we hebben en het inwoneraantal van de kern Bergharen. Het mooie is dat het hier vooral andere woningen betreft dan er nu in de ‘voorraad’ zijn in Bergharen. Dat draagt bij aan het vitaal houden van de gemeenschap.”

"CPO beste mogelijkheid om in Bergharen te kunnen blijven wonen"

De Steenuil is geboren uit de realiteit dat er in Bergharen nauwelijks betaalbare woningen beschikbaar komen. “Ik ben al zeker anderhalf jaar aan het rondkijken voor een betaalbare woning in de buurt”, zegt deelnemer aan het project Luuk Buijs. “Dat is nog niet gelukt omdat de prijzen zo hoog zijn tegenwoordig dat het als starter erg lastig is om ertussen te komen. Dit project betekent veel voor mij. Ik woon hier al mijn hele leven. Sociaal gezien heb ik alles in Bergharen: vrienden, familie, voetbalvereniging, carnavalsvereniging en noem het maar op. Een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, red.) bleek de beste mogelijkheid te zijn om toch in Bergharen te kunnen wonen.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7