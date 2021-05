'Ik twijfel of er geen chip in het vaccin zit'; GGD bezorgd om mensen die geen prik willen

"Het gaat vaak om mensen die niet alleen de informatie misschien niet zo goed hebben begrepen, maar ook nog vaak een kwetsbare gezondheid hebben door de omstandigheden waarin ze leven en juist daarom is het belangrijk dat ze zich laten vaccineren", zegt Henk Bril, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gelderland-Midden.

Groepsimmuniteit

"Het is belangrijk voor deze mensen zelf, want een vaccin is een goede bescherming tegen het virus. Maar ik maak me ook zorgen om de totale vaccinatiegraad van onze samenleving. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe beter het is voor de groepsimmuniteit", legt Bril uit.

Amelia Florant in de Arnhemse wijk Malburgen weet nog niet of ze zich laat vaccineren. "Ik twijfel of het wel goed is; of de overheid ons buitenlanders niet wil vervloeken. Dat er een chip in zit." Zij kent veel mensen bij haar in de buurt die twijfelen.

Amelia Florant twijfelt of ze zich laat vaccineren. Foto: Omroep Gelderland

Risico op uitbraak groot

Omdat arbeidsmigranten, daklozen, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond of streng religieuzen vaak ook nog dicht bij elkaar wonen en leven, is het risico op een uitbraak van corona groot. De GGD stuurt daarom medewerkers naar deze groepen toe om ze voor te lichten over het vaccin. "Vaccineren is natuurlijk niet verplicht, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen op basis van de juiste informatie het besluit nemen om zich wel of niet laten vaccineren", aldus Bril.

Bijvoorbeeld in achterstandswijken in onze grote steden en op de Bible Belt op de Veluwe blijft de vaccinatiegraad wat achter.