Boeren zijn de regen beu: 'Het gras moet van het land'

Melkveehouder Nicky Gijsbers ziet al een maand dat zijn tweede snede gras van het land af kan. Om in te kuilen en te gebruiken als wintervoer voor zijn koeien. Maar het regent te veel en daardoor kunnen de machines niet maaien.

"De eerste snede is in april eraf gegaan, maar daarna was het weer te slecht." En dat krijgt gevolgen. "We weten nu al dat we de vijf snedes niet gaan halen dit jaar. Dat worden er op zijn hoogst vier."

Minder gras om in te kuilen. En van slechtere kwaliteit. Is dat erg? "Ja", zegt Herbert Verploegen van boerenorganisatie LTO/Rijk van Nijmegen. "Het is te zwaar gras geworden en daardoor is de kwaliteit achteruit gegaan. Er zit te weinig energie in om de koe van te gaan melken. Daarom moeten we koeien extra bij gaan voeren." Boer Gijsbers verwacht daarom soja te moeten inkopen voor zijn koeien.

"Je ziet dat het gras tot de grond is afgezakt. Daar komen de mesjes van de maaier niet meer onderdoor," vertelt Verploegen. "Onderin bij de grond is het gras geel. Dat is gewoon gestikt en niet smakelijk meer. Dat willen we niet."

De staat van het gras. Foto: Omroep Gelderland

Koeien op stal

En er zijn meer problemen. "Door de nattigheid in het weiland kunnen de koeien niet de weide in. Ze zouden de grond kapottrappen en zo het gras vernielen. De koeien staan nu dus noodgedwongen binnen in de stal", vertelt Gijsbers. Bij boeren in zijn omgeving hoort hij dezelfde klachten. "Duidelijk is wel dat dit jaar anders wordt dan de afgelopen jaren, mijn hele bedrijfsvoering loopt in de war."

Gelukkig wordt het de komende dagen beter. En om zeker te zijn van maaimachines heeft Gijsbers op de gok alvast een loonwerker besteld voor aankomende dinsdag. In de hoop dat het dan droog genoeg is het gras van het land te halen. "Het is een gokje", zegt Gijsbers. "Maar ik moet nu reserveren want straks willen alle boeren maaien."