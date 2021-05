Historische kapel in Druten moet hét sinterklaasmuseum van Nederland worden

De antieke kapel Boldershof in Druten moet hét sinterklaasmuseum van Nederland worden. Kunstwerken van de goedheiligman krijgen een plekje in de ruimtes van het pand, aangevuld met historische informatie. Zo hoopt het museum te vermaken én te informeren, ook over de zwarte bladzijden uit de geschiedenis.

Kapel Boldershof werd aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd in het centrum van Druten. “Het is zo’n uniek, prachtig pand. Je mond valt open als je het van binnen ziet”, begint Peter Fontijn, projectbegeleider van Het Sint Museum. Maar een kapel is het al lang niet meer. De ruimtes van het kleurrijke gebouw staan inmiddels een paar jaar leeg. Doodzonde, vindt Fontijn dat.

Daarom ging hij op zoek naar een nieuwe bestemming. “Als je zo’n juweel in het dorp hebt staan, moet je daar iets mee doen.” Tussen 2007 en 2012 vond er een flinke restauratie plaats. Het gebouw is dus helemaal klaar voor gebruik. Na lang wikken en wegen, doopt Fontijn de voormalige kapel nu samen met zijn collega’s om tot Het Sint Museum. Op 13 november opent het zijn deuren.

Sinterklaasmuseum

Niet ver van Druten, op het Valkhof in Nijmegen, stond zo’n duizend jaar geleden een keizerlijke burcht. Daar introduceerde de Byzantijnse prinses Theophanu voor het eerst Sint-Nicolaas in West-Europa, in de volksmond beter bekend als Sinterklaas. Nu komt hij naar het Land van Maas en Waal. In de kapel wordt kunst van de goedheiligman vertoond, maar ook van zijn knecht.

Daarmee wil het Sint Museum bezoekers voorlichting geven over de geschiedenis van het kinderfeest. Ook de pijnlijke historie krijgt aandacht. “De zwarte knecht was het toonbeeld van de slavernij, dat kan niet meer. Hij mag ook blauw of rood zijn, desnoods maak je er malle pietjes van. In een tijd als nu moet je daar gewoon over praten”, vindt Fontijn. Daarmee hoopt hij bij te dragen aan een inclusievere samenleving. “We weten inmiddels veel meer. Informatie is motivatie.”

Internationale iconen

Daarnaast wordt werk van de wereldberoemde kunstschilder Antoon van Welie tentoongesteld. “Geboren in Afferden, echt een zoon van Maas en Waal”, weet Fontijn. “Hij heeft drie pausen geschilderd, mensen van het koninklijk huis, noem maar op. En zijn schilderijen vind je niet zo snel terug, daarom is dit zo bijzonder.” Aan het einde van zijn leven maakte Van Welie veel Christelijke schilderijen. Die krijgen nu een permanent plekje in het nieuwe museum.

Tot slot komen kunstwerken van de Drutense verzetsheld Ru Paré in de Boldershof te hangen. Tijdens de Duitse bezetting vulde ze haar schilderkist met voedselbonnen, kleding en andere hulpmiddelen om de levens van 52 joodse kinderen te redden. Haar schilderijen werden uiteindelijk bestempeld als Entartete Kunst, dat niet voldeed aan de eisen van het naziregime. Er was alleen ruimte voor propagandistische werken, maar daar weigerde zij aan mee te werken.