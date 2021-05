Gezamenlijk Jeugdplan: De Achilles Germania Combinatie (AGC)

Elk jeugdlid is gelijk en wordt gezien

"Wij zijn verenigingen, waarbij de prestatiesport en breedtesport een even belangrijke rol spelen binnen de vereniging. Elk jeugdlid is gelijk en wordt gezien. We maken geen onderscheid in achtergrond, afkomst en religie. Wij willen van elke leeftijdsgroep minimaal 1 team kunnen vormen, waardoor de doorstroming gewaarborgd is en blijft. We maken gebruik van goed opgeleide trainers en alle medewerkers en vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)", aldus de beide verenigingen.

Doorgroeien en blijven sporten

De bedoeling is dat kinderen doorgroeien en blijven sporten. "Dit willen we doen door uitdagende trainingen, toernooien, wedstrijden in competitieverband, persoonlijke begeleiding, jaarlijks terugkerende en leeftijdsgebonden activiteiten."

Geïnteresseerd ? Mail naar Wilfred Schoonderbeek of Randy van den Broeke.