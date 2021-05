West Betuwe maakt natuurlijk begraven mogelijk

Natuurlijk begraven is vanaf 2023 mogelijk in West Betuwe. Natuurlijk begraven is een vorm waarbij het graf in een parkachtige omgeving ligt, die natuurlijk is aangelegd.

Het is iets anders dan natuurbegraven, waarbij iemand in een bos of natuurgebied wordt begraven. Gezien de kenmerken van de gemeente is dat in West Betuwe nauwelijks mogelijk.



De gemeente wil de begraafplaats in Ophemert uitbreiden voor het natuurlijk begraven. De aanleg hiervan is kostenneutraal mogelijk. Naast inwoners van West Betuwe kunnen ook mensen van buiten de gemeente gebruik maken van deze nieuwe vorm van begraven in Ophemert.